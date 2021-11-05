İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol ve Fahriye Evcen'i şaşkına çevirdi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ının eşi...
Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Selin Yeninci, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Bülent Polat gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova'ya geride bıraktığımız sezon pek çok isim veda etmişti. Bu vedaların ardından yeni takviyelerle kadro daha daha güçlendi. O isimlerden biri de İbrahim Çelikkol oldu. Hakan Gümüşoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya başlayan İbrahim Çelikkol'un özel hayatı merak konusu. Eşi merak edilen İbrahim Çelikkol'un, eşi ve Fahriye Evcen'in benzerliğini görenler gözlerine inanamadı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisine fırtına gibi bir giriş yapan İbrahim Çelikkol hakkında her detay merak ediliyor. İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski modeldir. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasının ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı.
Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.
25.05.2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenen Çelikkol hakkında araştırma yapanlar eşi ile Fahriye Evcen arasındaki benzerliği görünce şaştı kaldı.
İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzre ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
"HAYATIMIN KADINIYLA EVLENDİM"
Bülent Polat'ın nikah kıyıldıktan sonra çekilen bu görüntüsü çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, nikah sonrası davetlilere şöyle seslendi. "Hepiniz çıkıp göbek atın, kurtlarınızı dökün. Çünkü ben hayatımın kadınıyla evlendim." demişti.