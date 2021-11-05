İbrahim Çelikkol’un eşi Mihre Çelikkol ve Fahriye Evcen’i şaşkına çevirdi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ının eşi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisine fırtına gibi bir giriş yapan İbrahim Çelikkol hakkında her detay merak ediliyor. İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski modeldir. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasının ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı.

Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.