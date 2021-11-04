Vav TV İzle
Haberler Magazin Üç Kuruş dizisinin Konyalı’sı bakın kimin oğlu çıktı! Alişan Uğur’un babası öyle ünlü bir isim ki onu 7'den 70'e herkes tanıyor

Üç Kuruş dizisinin Konyalı’sı bakın kimin oğlu çıktı! Alişan Uğur’un babası öyle ünlü bir isim ki onu 7'den 70'e herkes tanıyor

Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı bakın kimin oğlu çıktı! Alişan Uğur'un babası öyle ünlü bir isim ki onu 7'den 70'e herkes tanıyor... Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse gibi isimleri bir araya getiren Üç Kuruş dizisinde genç internet korsanı Konyalı olarak karşımıza çıkan oyuncu Alişan Uğur 1996 yılında dünyaya geldi. 14 yaşında ilk oyunculuk eğitimini alan Alişan Uğur meğer bakın kimin oğluymuş...

04.11.2021 15:20 - Son Güncelleme: 04.11.2021 16:43
Üç Kuruş dizisinin Konyalı’sı bakın kimin oğlu çıktı! Alişan Uğur’un babası öyle ünlü bir isim ki onu 7’den 70’e herkes tanıyor

Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı bakın kimin oğlu çıktı! Alişan Uğur'un babası öyle ünlü bir isim ki onu 7'den 70'e herkes tanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Üç Kuruş dizisinin Konyalı’sı bakın kimin oğlu çıktı! Alişan Uğur’un babası öyle ünlü bir isim ki onu 7’den 70’e herkes tanıyor

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrolünü üstlendiği Üç Kuruş dizisi geçtiğimiz pazartesi izleyiciyle buluştu.

Üç Kuruş dizisinin Konyalı’sı bakın kimin oğlu çıktı! Alişan Uğur’un babası öyle ünlü bir isim ki onu 7’den 70’e herkes tanıyor

Üç Kuruş'ta, bilgisayar ve yasal olmayan siteler konusunda uzman bir karakter olan 'Konyalı'yı canlandıran Alişan Uğur aynı zamanda ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un oğlu.

Üç Kuruş dizisinin Konyalı’sı bakın kimin oğlu çıktı! Alişan Uğur’un babası öyle ünlü bir isim ki onu 7’den 70’e herkes tanıyor

İşte başta Özkan Uğur'un oğlu olmak üzere sizler için derediğimiz ünlülerin çocukları...

Üç Kuruş dizisinin Konyalı’sı bakın kimin oğlu çıktı! Alişan Uğur’un babası öyle ünlü bir isim ki onu 7’den 70’e herkes tanıyor
SON DAKİKA