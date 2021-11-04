Üç Kuruş dizisinin Konyalı’sı bakın kimin oğlu çıktı! Alişan Uğur’un babası öyle ünlü bir isim ki onu 7'den 70'e herkes tanıyor
Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı bakın kimin oğlu çıktı! Alişan Uğur'un babası öyle ünlü bir isim ki onu 7'den 70'e herkes tanıyor... Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse gibi isimleri bir araya getiren Üç Kuruş dizisinde genç internet korsanı Konyalı olarak karşımıza çıkan oyuncu Alişan Uğur 1996 yılında dünyaya geldi. 14 yaşında ilk oyunculuk eğitimini alan Alişan Uğur meğer bakın kimin oğluymuş...
04.11.2021 15:20
- Son Güncelleme: 04.11.2021 16:43
Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı bakın kimin oğlu çıktı! Alişan Uğur'un babası öyle ünlü bir isim ki onu 7'den 70'e herkes tanıyor.
Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrolünü üstlendiği Üç Kuruş dizisi geçtiğimiz pazartesi izleyiciyle buluştu.