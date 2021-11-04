Müge Anlı saten siyah elbisesiyle göz kamaştırdı sosyal medyayı salladı! 'Keşke poz verseydim' dedi doğallığı hayran bıraktı
Müge Anlı saten siyah elbisesiyle göz kamaştırdı sosyal medyayı salladı! 'Keşke poz verseydim' dedi doğallığı hayran bıraktı. Bir günde 2 milyon takipçiye ulaşarak rekor kıran Müge Anlı Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Programı kadar özel hayatı da merak edilen Müge Anlı şıklığıyla sosyal medya gündeminde. Gençliğinden çocukluğuna, yaşından boyuna hakkında her detay merak edilen Müge Anlı, siyah saten elbisesi ile güzelliğini konuşturdu.
MÜGE'DEN SİYAH ŞIKLIĞI!
Müge Anlı saten siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! 'Keşke poz verseydim' diyen Müge Anlı'nın doğallığı hayran bıraktı.
Çocukluğundan gençliğine, boyundan yaşına hakkında her detay merak edilen Müge Anlı Atv ekranlarında 14 yıldır sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündemi belirliyor.
Radikal bir kararla Instagram hesabı açan Müge Anlı sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor.
MÜGE ANLI KİMDİR?
Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Müge Anlı Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 6 üniversite bitirdiğini dile getirmişti.