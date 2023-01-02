İbrahim Çelikkol'dan ilan-ı aşk! Adı Birce Akalay'la aşk dedikodularına karışan İbrahim sevgilisiyle ilk paylaşımı yaptı
İbrahim Çelikkol, 2017 yılında dünyaevine girdiği Mihre Mutlu ile geçen Mayıs ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından Çelikkol'un adı 'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizilerinde birlikte rol aldığı Birce Akalay'la aşk dedikodularına karıştı. İkilinin birlikte tatile çıkması iddiaları güçlendirirken Akalay cephesinden net bir açıklama geldi ve aşk söylentileri yalanlandı. Geçtiğimiz günlerde Birce Akalay'ın adının Serdar Bilgili ile anılmasından sonra bu kez İbrahim Çelikkol'dan sevgilisiyle ilk paylaşım geldi.
2017 yılında sade bir törenle evlenen İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, evliliklerinde sorun yaşadıkları iddialarıyla gündem oldu. İddialar hakkında açıklamada bulunmayan ikili, geçen Mayıs ayında ise 5 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
Boşanmanın ardından Çelikkol'un adı 'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizilerinde birlikte rol aldığı Birce Akalay ila adı aşk dedikodularına karıştı.
Denizde verdiği pozları yayınlayan Akalay, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın. Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere... İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın"
BİRCE'DEN NET AÇIKLAMA
Bu paylaşımla ayyuka çıkan iddiaların ardından Birce Akalay cephesinden net bir açıklama geldi.