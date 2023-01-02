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Babasını trafik kazasında kaybetmişti! Özge Ulusoy "Tehdit ediliyorum" dedi mesajları bir bir ifşa etti "Haddini bilmezsen bildiririm"

Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy'a Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda araba çarpması sonrası hayatını kaybetmişti. Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Elif N. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. Özge Ulusoy, olayın bir cinayet olduğunu söyleyerek süreci yakından takip etmeye devam ediyor. Önceki gün kendisine gelen mesajları paylaşan Ulusoy, tehdit edildiğini iddia etti.

02.01.2023 11:31 - Son Güncelleme: 02.01.2023 11:31
Babasını trafik kazasında kaybetmişti! Özge Ulusoy Tehdit ediliyorum dedi mesajları bir bir ifşa etti Haddini bilmezsen bildiririm

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Babasını trafik kazasında kaybetmişti! Özge Ulusoy Tehdit ediliyorum dedi mesajları bir bir ifşa etti Haddini bilmezsen bildiririm

Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy'a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı.

Babasını trafik kazasında kaybetmişti! Özge Ulusoy Tehdit ediliyorum dedi mesajları bir bir ifşa etti Haddini bilmezsen bildiririm

Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep olmuştu.

Babasını trafik kazasında kaybetmişti! Özge Ulusoy Tehdit ediliyorum dedi mesajları bir bir ifşa etti Haddini bilmezsen bildiririm

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.

Babasını trafik kazasında kaybetmişti! Özge Ulusoy Tehdit ediliyorum dedi mesajları bir bir ifşa etti Haddini bilmezsen bildiririm

Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy ise ana haber bültenine çıkarak "Kaza değil, cinayet" diyerek isyan etti.

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