Bir Yılbaşı ’Hadise’si! Hadise taktı takıştırdı üzerinde milyonları taşıdı! Üzerindeki servetle döktürdü de döktürdü

"GÜNDE 14 SAAT FİLM SETİNDEYİM NEREDEN ÇIKTI..."

Konuyla ilgili ilk açıklama Hasan Can Kaya'dan gelmişti. Hasan Can Kaya, ''İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem'' demişti.