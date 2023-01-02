Bir Yılbaşı 'Hadise'si! Hadise taktı takıştırdı üzerinde milyonları taşıdı! Üzerindeki servetle döktürdü de döktürdü
30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası herkesi şaşkına çevirmiş ardından Hasan Can Kaya'dan bu iddialara jet hızıyla yanıt gelmişti. Hadise günler sonra Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Yılbaşı konseri öncesi göz kamaştıran elbisesiyle poz veren Hadise'nin üzerinde adeta servet vardı. Şarkıcının takılarının değeri dudak uçuklattı.
02.01.2023 09:58 - Son Güncelleme: 02.01.2023 09:59
"GÜNDE 14 SAAT FİLM SETİNDEYİM NEREDEN ÇIKTI..."
Konuyla ilgili ilk açıklama Hasan Can Kaya'dan gelmişti. Hasan Can Kaya, ''İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem'' demişti.
Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatının yanı sıra sahne kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni toplamaya devam ediyor.
Hadise, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yılbaşında Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkan Hadise Açıkgöz; full taşlarla kaplı, Mary J Blige, Cardi B gibi isimlerle çalışan Los Angeles'ta yer alan markaya ait iddialı bir elbise giydi.