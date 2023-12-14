İbrahim Çelikkol’dan Birce Akalay’a çok konuşulan teşekkür öpücüğü! Birbirlerine yakıştırılıyorlardı! Meğer aşkı onda bulmuş...

Miray Daner, Şifanur Gül, İrem Sak, Defne Kayalar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Kuş Uçuşu'nun başrol oyuncularından Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasındaki diyalog dikkat çekti. Dizisinin yemeğinde bir araya gelen ekipten Birce Akalay, rol arkadaşı ve yakın dostu İbrahim Çelikkol'a kameralar önünde övgü yağdırdı. Çelikkol da partnerine omzundan öperek teşekkür etti. O anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...