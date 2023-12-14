İbrahim Çelikkol’dan Birce Akalay’a çok konuşulan teşekkür öpücüğü! Birbirlerine yakıştırılıyorlardı! Meğer aşkı onda bulmuş...

Miray Daner, Şifanur Gül, İrem Sak, Defne Kayalar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Kuş Uçuşu'nun başrol oyuncularından Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasındaki diyalog dikkat çekti. Dizisinin yemeğinde bir araya gelen ekipten Birce Akalay, rol arkadaşı ve yakın dostu İbrahim Çelikkol'a kameralar önünde övgü yağdırdı. Çelikkol da partnerine omzundan öperek teşekkür etti. O anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...
Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol'un bulunduğu bir internet platformunda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonunu kutlamak için ekip yemeği organize edildi.
Dizi oyuncularından İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak, Miray Daner ve Şifanur Gül, yemek öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.
Basın mensupları, Birce Akalay'a İbrahim Çelikkol'un dizide canlandırdığı yapımcı Kenan rolüne işaret ederek "Bu kadar yakışıklı bir yapımcınız olmuş muydu?" sorusunu yöneltti.