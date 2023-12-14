Lohusa’nın yıldızı Gupse Özay’ın “Tam bir babacı” dediği minik bebeğine bakın! Barış Arduç’un 15 aylık kızı ilgi odağı oldu

Lohusa'nın yıldızı Gupse Özay'ın "Tam bir babacı" dediği minik bebeğine bakın! 15 ay önce doğum yapan ve şimdilerde Lohusa filmiyle beyazperde izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Gupse Özay'ın minik bebeği sosyal medyada ilgi odağı oldu. Özay'ın daha önceki röportajında "Çocuk tam bir babacı oldu" dediği kızı Jan Asya'nın babası Barış Arduç ile eğlenceli pozları ortalığı salladı. İşte Barış Arduç ile Jan Asya'nın sosyal medyada ilgi odağı olan sevimli baba-kız halleri...
Deliha film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı.
Oyuncu çift, geçen sene Eylül ayında Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Daha önce verdiği bir röportajda kızı hakkında konuşan Özay, şunları söyledi:
"Barış şu an evde bebekle ilgileniyor. İyi tarafları var, kötü tarafları var. İyi tarafı; ben güvenerek ve mutlu şekilde çocuğumu babasına bırakıp çalışabiliyorum fakat çocuk tam bir babacı oldu"