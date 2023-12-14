Lohusa’nın yıldızı Gupse Özay’ın “Tam bir babacı” dediği minik bebeğine bakın! Barış Arduç’un 15 aylık kızı ilgi odağı oldu

Lohusa'nın yıldızı Gupse Özay'ın "Tam bir babacı" dediği minik bebeğine bakın! 15 ay önce doğum yapan ve şimdilerde Lohusa filmiyle beyazperde izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Gupse Özay'ın minik bebeği sosyal medyada ilgi odağı oldu. Özay'ın daha önceki röportajında "Çocuk tam bir babacı oldu" dediği kızı Jan Asya'nın babası Barış Arduç ile eğlenceli pozları ortalığı salladı. İşte Barış Arduç ile Jan Asya'nın sosyal medyada ilgi odağı olan sevimli baba-kız halleri...