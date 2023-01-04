Muazzez Ersoy, İzel'i fena harcadı ortalık yıkıldı! Çelik, Ercan, İbrahim Tatlıses, Zara ve Kutsi de oradaydı olay kareyi görenler: "Hepsinden genç"
Muazzez Ersoy, İzel'i fena harcadı ortalık yıkıldı! İzel, Çelik, Ercan, İbrahim Tatlıses, Zara ve Kutsi de oradaydı olay kareyi görenler, Muazzez Ersoy için, "Hepsinden genç" yorumlarında bulundu. Adeta şampiyonlar ligi kadrosuna benzeyen fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte son haliyle dikkat çeken Muazzez Ersoy'un Instagram'dan paylaştığı filtreli fotoğraf...
04.01.2023 11:52 - Son Güncelleme: 04.01.2023 11:59
Muazzez Ersoy, İzel'i fena harcadı ortalık yıkıldı! Çelik, Ercan, İbrahim Tatlıses, Zara ve Kutsi de oradaydı olay kareyi görenler, "Muazzez Ersoy hepsinden genç" , "İzel'i fena harcamış" , "Adeta şampiyonlar ligi kadrosu" yorumları yaptı.
Türk Sanat müziğinin usta isimlerinden olan Muazzez Ersoy, son dönemde değişimiyle dikkat çekiyor. 64 yaşındaki ünlü sanatçı Muazzez Ersoy son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
UÇAKTA POZ VERDİLER
Muazzez Ersoy, Instagram hesabından İbrahim Tatlıses, Ercan Saatçi, İzel, Çelik, Kutsi, Zara gibi usta isimlerle uçakta çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
Ardından İzel, Çelik, Ercan, İbrahim Tatlıses'in yaşları merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...