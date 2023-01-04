Muazzez Ersoy, İzel'i fena harcadı ortalık yıkıldı! Çelik, Ercan, İbrahim Tatlıses, Zara ve Kutsi de oradaydı olay kareyi görenler: "Hepsinden genç"

Muazzez Ersoy, İzel'i fena harcadı ortalık yıkıldı! Çelik, Ercan, İbrahim Tatlıses, Zara ve Kutsi de oradaydı olay kareyi görenler, "Muazzez Ersoy hepsinden genç" , "İzel'i fena harcamış" , "Adeta şampiyonlar ligi kadrosu" yorumları yaptı.