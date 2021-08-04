İbrahim Çelikkol orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Hortumu sırtına aldı boyunu aşan alevlerle mücadele etti işte o anlar...
Orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Bir Zamanlar Çukurova dizisine Hakan Gümüşoğlu karakteriyle transfer olduğu konuşulan İbrahim Çelikkol, orman yangınlarına kayıtsız kalmadı ve gönüllü olarak Marmaris'teki ekibe katıldı. Eline hortum alarak yangınları söndürmeye çalışan ünlü oyuncunun o anları ise objektiflere yansıdı. Çelikkol, yangına müdahale ettiği anların sosyal medyada yayınlanmasının ardından ise gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncu hakkında 'Helal olsun', 'Allah yardımcınız olsun' yorumlarında bulundu. İşte İbrahim Çelikkol'un yangına müdahale ettiği anlar...
04.08.2021 00:06
- Son Güncelleme: 04.08.2021 00:23
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Hakan Gümüşoğlu karakteriyle transfer olduğu konuşulan İbrahim Çelikkol'dan alkışlık bir hareket geldi.
İbrahim Çelikkol, orman yangınlarına kayıtsız kalmadı ve gönüllü olarak Marmaris'teki ekibe katıldı.