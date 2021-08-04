Fikret Kuşkan’ın son halini görenler tanıyamadı o eski halinden eser yok! Zalim İstanbul dizisi ile Babam ve Oğlum’un yıldızı...

Ege ve Akdeniz'de meydana gelen yangınlardan dolayı bir hayli moralsiz olduğunu ifade eden Kuşkan, "Çok tatsızım kusura bakmayın, konuşacak durumda değilim. Ciğerimiz, çocuklarımıza bırakacağımız miras yanıyor" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Şaşıfelek Çıkmazı, Hanımın Çiftliği ve Zalim İstanbul gibi unutulmaz dizilerden tanıdığımız 56 yaşındaki Fikret Kuşkan'ın sakallarını uzatması sevenlerini şaşırttı.

İşte başta Fikret Kuşkan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.