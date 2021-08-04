Fikret Kuşkan'ın son halini görenler tanıyamadı o eski halinden eser yok! Zalim İstanbul dizisi ile Babam ve Oğlum'un yıldızı...
Son olarak Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Agah karakteriyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Fikret Kuşkan bir süredir ortalarda görünmüyordu. 56 yaşındaki oyuncu uzun bir aradan sonra Bebek'te görüntülendi. Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınları hakkında konuşan Fikret Kuşkan'ın imajı görenleri şaşırttı. Muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemeyen Kuşkan, "Ciğerimiz, çocuklarımıza bırakacağımız miras yanıyor" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Şaşıfelek Çıkmazı, Hanımın Çiftliği ve Zalim İstanbul gibi unutulmaz dizilerle hafızalara kazınan 56 yaşındaki Fikret Kuşkan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Fikret Kuşkan'ın yeni imajı ise görenleri şaşırttı. Sakallarını uzatan Kuşkan'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti.
Ege ve Akdeniz'de meydana gelen yangınlardan dolayı bir hayli moralsiz olduğunu ifade eden Kuşkan, "Çok tatsızım kusura bakmayın, konuşacak durumda değilim. Ciğerimiz, çocuklarımıza bırakacağımız miras yanıyor" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Şaşıfelek Çıkmazı, Hanımın Çiftliği ve Zalim İstanbul gibi unutulmaz dizilerden tanıdığımız 56 yaşındaki Fikret Kuşkan'ın sakallarını uzatması sevenlerini şaşırttı.
İşte başta Fikret Kuşkan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.