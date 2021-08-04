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Haberler Magazin Fikret Kuşkan'ın son halini görenler tanıyamadı o eski halinden eser yok! Zalim İstanbul dizisi ile Babam ve Oğlum'un yıldızı...

Fikret Kuşkan'ın son halini görenler tanıyamadı o eski halinden eser yok! Zalim İstanbul dizisi ile Babam ve Oğlum'un yıldızı...

Son olarak Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Agah karakteriyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Fikret Kuşkan bir süredir ortalarda görünmüyordu. 56 yaşındaki oyuncu uzun bir aradan sonra Bebek'te görüntülendi. Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınları hakkında konuşan Fikret Kuşkan'ın imajı görenleri şaşırttı. Muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemeyen Kuşkan, "Ciğerimiz, çocuklarımıza bırakacağımız miras yanıyor" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

04.08.2021 09:26 - Son Güncelleme: 04.08.2021 09:26
Fikret Kuşkan’ın son halini görenler tanıyamadı o eski halinden eser yok! Zalim İstanbul dizisi ile Babam ve Oğlum’un yıldızı...

Şaşıfelek Çıkmazı, Hanımın Çiftliği ve Zalim İstanbul gibi unutulmaz dizilerle hafızalara kazınan 56 yaşındaki Fikret Kuşkan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Fikret Kuşkan'ın yeni imajı ise görenleri şaşırttı. Sakallarını uzatan Kuşkan'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

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Fikret Kuşkan’ın son halini görenler tanıyamadı o eski halinden eser yok! Zalim İstanbul dizisi ile Babam ve Oğlum’un yıldızı...

Ege ve Akdeniz'de meydana gelen yangınlardan dolayı bir hayli moralsiz olduğunu ifade eden Kuşkan, "Çok tatsızım kusura bakmayın, konuşacak durumda değilim. Ciğerimiz, çocuklarımıza bırakacağımız miras yanıyor" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Şaşıfelek Çıkmazı, Hanımın Çiftliği ve Zalim İstanbul gibi unutulmaz dizilerden tanıdığımız 56 yaşındaki Fikret Kuşkan'ın sakallarını uzatması sevenlerini şaşırttı.

İşte başta Fikret Kuşkan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Fikret Kuşkan’ın son halini görenler tanıyamadı o eski halinden eser yok! Zalim İstanbul dizisi ile Babam ve Oğlum’un yıldızı...

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

PINAR AYDIN
Fikret Kuşkan’ın son halini görenler tanıyamadı o eski halinden eser yok! Zalim İstanbul dizisi ile Babam ve Oğlum’un yıldızı...
Fikret Kuşkan’ın son halini görenler tanıyamadı o eski halinden eser yok! Zalim İstanbul dizisi ile Babam ve Oğlum’un yıldızı...