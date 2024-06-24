İbrahim Çelikkol motosiklet kazası geçirdi! İşte son sağlık durumu ve kaza anı! Kaburgaları ile omzunda...

Bir Zamanlar Çukurova, Siyah Beyaz Aşk, Kuş Uçuşu, Doğduğun Ev Kaderindir, Kördüğüm gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kötü haber geldi. Çelikkol, geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza yaşadı. Motoruyla kaza yapan oyuncunun yardımına sevgilisi Natali Yarcan koşarken olay anının görüntüleri ortaya çıktı. İşte İbrahim Çelikkol'un son sağlık durumu ve kaza anı...