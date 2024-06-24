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Yalan’ın Duru’su Eylül Tumbar bakın aslen nereli çıktı! İşte Aslıhan Güner’in kızını oynayan Eylül Tumbar’ın memleketi...

Aslıhan Güner, Özge Borak, Feyyaz Duman, Serra Pirinç gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde Duru karakterini canlandıran Eylül Tumbar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Renkli gözleriyle dikkat çeken ünlü isim hakkında özellikle "Eylül Tumbar aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 21 yaşındaki Eylül Tumbar başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 12:04 Güncelleme 24 Haziran 2024, 12:04
Yalan’ın Duru’su Eylül Tumbar bakın aslen nereli çıktı! İşte Aslıhan Güner’in kızını oynayan Eylül Tumbar’ın memleketi... 1

Yalan dizisinde Duru karakterini canlandıran Eylül Tumbar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yalan’ın Duru’su Eylül Tumbar bakın aslen nereli çıktı! İşte Aslıhan Güner’in kızını oynayan Eylül Tumbar’ın memleketi... 2

Peki, Yalan dizisinin Duru'su Eylül Tumbar kimdir? Eylül Tumbar kaç yaşında, nereli?

Yalan’ın Duru’su Eylül Tumbar bakın aslen nereli çıktı! İşte Aslıhan Güner’in kızını oynayan Eylül Tumbar’ın memleketi... 3

EYLÜL TUMBAR KİMDİR?
19 Ağustos 2002 tarihinde dünyaya gelen Eylül Tumbar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nü bitirdi.

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