Yalan’ın Duru’su Eylül Tumbar bakın aslen nereli çıktı! İşte Aslıhan Güner’in kızını oynayan Eylül Tumbar’ın memleketi...

Aslıhan Güner, Özge Borak, Feyyaz Duman, Serra Pirinç gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde Duru karakterini canlandıran Eylül Tumbar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Renkli gözleriyle dikkat çeken ünlü isim hakkında özellikle "Eylül Tumbar aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 21 yaşındaki Eylül Tumbar başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...