6 gün önce anne olmuştu! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan minik bebeğiyle ilk aile pozu: “Tam bir Türk ailesi değil miyiz?”

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Ağustos 2023'te Muhammet Aydın ile dünyaevine girdi. Önceki evliliğinden bir oğlu olan Tayfur, 18 Haziran'da ikinci kez anne olarak kızını dünyaya getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Tayfur'dan minik bebeğiyle ilk aile pozu da geldi. "Tam bir Türk ailesi değil miyiz?" diyen Tayfur'un paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. İşte Tuğçe Tayfur'un o paylaşımı...
Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, Ağustos 2023'te Muhammet Aydın ile hayatını birleştirdi.
Kasım ayında bebek beklediklerini duyuran ünlü çiftten geçen günlerde müjdeli haber geldi.
İkilinin minik kızı geçtiğimiz hafta dünyaya geldi. Tayfur, sosyal medya hesabından ailesiyle çekilen bir karesini yayınladı.