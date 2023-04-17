RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin İbrahim Çelikkol krizi! Önce fenalaşıp uyudu sonra da seti terk etti! Set çalışanlarını çileden çıkaran İbrahim Çelikkol...

İbrahim Çelikkol krizi! Önce fenalaşıp uyudu sonra da seti terk etti! Set çalışanlarını çileden çıkaran İbrahim Çelikkol...

Kuş Uçuşu setinde İbrahim Çelikkol krizi yaşanıyor... Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Miray Daner, İrem Sak, Defne Kayalar gibi isimlerin yer aldığı, ilk sezonuyla ses getiren Kuş Uçuşu'nun ikinci sezon çekimleri tamamlanmış, üçüncü sezon çekimlerine başlanmıştı. Dizinin setinde bir İbrahim Çelikkol krizi yaşandı. Rahatsızlanıp uyuyan, uyandıktan sonra da seti terk eden Çelikkol, set çalışanlarının tepkisini çekti. İşte detaylar...

17.04.2023 15:53 - Son Güncelleme: 17.04.2023 16:16
İbrahim Çelikkol krizi! Önce fenalaşıp uyudu sonra da seti terk etti! Set çalışanlarını çileden çıkaran İbrahim Çelikkol...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbrahim Çelikkol, Birce Akalay ile birlikte başrolünde yer aldığı Kuş Uçuşu dizisinin çekimlerine katıldı. Ancak sette kendisini kötü hissetmeye başlayınca set ekibi sağlık ekiplerini çağırdı.

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İbrahim Çelikkol krizi! Önce fenalaşıp uyudu sonra da seti terk etti! Set çalışanlarını çileden çıkaran İbrahim Çelikkol...

Serum takılan oyuncu bir süre sette dinlendikten sonra diğer sahnelerin çekimi sürerken uyumaya başladı.

İbrahim Çelikkol krizi! Önce fenalaşıp uyudu sonra da seti terk etti! Set çalışanlarını çileden çıkaran İbrahim Çelikkol...

Daha sonra uyanan Çelikkol, çekimlere devam etmek yerine setten ayrılmayı tercih etti. Oyuncunun bu ani ayrılığı, ekibin işlerini zorlaştırdı ve çekimler o gün için iptal edildi.

İbrahim Çelikkol krizi! Önce fenalaşıp uyudu sonra da seti terk etti! Set çalışanlarını çileden çıkaran İbrahim Çelikkol...

SETTE SERUM TAKTIRIP UYUDU

Dizinin Kenan'ı İbrahim Çelikkol önceki sabah sete gitti ancak kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine de ekip sağlık görevlilerini çağırdı ve Çelikkol'a serum bağlandı. Ünlü oyuncu bir süre uyumak istediğini söyledi.

İbrahim Çelikkol krizi! Önce fenalaşıp uyudu sonra da seti terk etti! Set çalışanlarını çileden çıkaran İbrahim Çelikkol...

Bu sırada diğer birkaç ufak tefek sahnenin çekimi yapıldı. Birce Akalay, İrem Sak ve Defne Kayalar'ın da sahnelerinin olduğu çekimde ekip saatlerce Çelikkol'u bekledi.

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