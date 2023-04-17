İbrahim Çelikkol krizi! Önce fenalaşıp uyudu sonra da seti terk etti! Set çalışanlarını çileden çıkaran İbrahim Çelikkol...
Kuş Uçuşu setinde İbrahim Çelikkol krizi yaşanıyor... Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Miray Daner, İrem Sak, Defne Kayalar gibi isimlerin yer aldığı, ilk sezonuyla ses getiren Kuş Uçuşu'nun ikinci sezon çekimleri tamamlanmış, üçüncü sezon çekimlerine başlanmıştı. Dizinin setinde bir İbrahim Çelikkol krizi yaşandı. Rahatsızlanıp uyuyan, uyandıktan sonra da seti terk eden Çelikkol, set çalışanlarının tepkisini çekti. İşte detaylar...
17.04.2023 15:53 - Son Güncelleme: 17.04.2023 16:16
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbrahim Çelikkol, Birce Akalay ile birlikte başrolünde yer aldığı Kuş Uçuşu dizisinin çekimlerine katıldı. Ancak sette kendisini kötü hissetmeye başlayınca set ekibi sağlık ekiplerini çağırdı.
SETTE SERUM TAKTIRIP UYUDU
Dizinin Kenan'ı İbrahim Çelikkol önceki sabah sete gitti ancak kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine de ekip sağlık görevlilerini çağırdı ve Çelikkol'a serum bağlandı. Ünlü oyuncu bir süre uyumak istediğini söyledi.