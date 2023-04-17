RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 2014’te evlenmişti! Beren Saat’in biricik eşi Kenan Doğulu’dan şaşırtan çocuk açıklaması! "Çok zor soru" Hayranları merak ediyordu...

2014’te evlenmişti! Beren Saat’in biricik eşi Kenan Doğulu’dan şaşırtan çocuk açıklaması! "Çok zor soru" Hayranları merak ediyordu...

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 2012'den beri aşk yaşadığı oyuncu Beren Saat ile 29 Temmuz 2014'te Amerika'da dünyaevine girdi. Bir dönem boşanma haberleriyle gündeme gelen ve zor günleri atlatan çiftten Doğulu, kendisine yöneltilen 'çocuk' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. "Çok zor soru" diyen Doğulu'nun tavrı ve yanıtı dikkat çekti. İşte Kenan Doğulu'nun çocuk sorusuna verdiği yanıt...

takvim.com.tr
17.04.2023 14:42 - Son Güncelleme: 17.04.2023 14:59
2014’te evlenmişti! Beren Saat’in biricik eşi Kenan Doğulu’dan şaşırtan çocuk açıklaması! Çok zor soru Hayranları merak ediyordu...

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 2012'den beri aşk yaşadığı oyuncu Beren Saat ile 29 Temmuz 2014'te Amerika'da dünyaevine girmişti.

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2014’te evlenmişti! Beren Saat’in biricik eşi Kenan Doğulu’dan şaşırtan çocuk açıklaması! Çok zor soru Hayranları merak ediyordu...

Bir dönem boşanma haberleriyle gündeme gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat, zor günleri geride bırakmıştı.

2014’te evlenmişti! Beren Saat’in biricik eşi Kenan Doğulu’dan şaşırtan çocuk açıklaması! Çok zor soru Hayranları merak ediyordu...

Aşklarına tam gaz devam eden çiftten Beren Saat, bir ödül töreninde Doğulu'ya olan aşkını anlatarak uzun süre gündem olmuştu.

2014’te evlenmişti! Beren Saat’in biricik eşi Kenan Doğulu’dan şaşırtan çocuk açıklaması! Çok zor soru Hayranları merak ediyordu...

Saat, şunları söylemişti: "Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum"

2014’te evlenmişti! Beren Saat’in biricik eşi Kenan Doğulu’dan şaşırtan çocuk açıklaması! Çok zor soru Hayranları merak ediyordu...

Saat verdiği röportajda "Konuşma bence yeterince demek istediklerimi anlatıyordu. Çok pozitif yorumlar da aldık" ifadelerini kullanmıştı.

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