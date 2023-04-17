Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun eski eşi bakın kim! “Memoşum” diye sesleniyordu Meğer 19 yaşındaki kızının babası...
Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı, ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle sosyal medyasında yayınladığı eğlenceli videolarla çok konuşulan Dermancıoğlu, bu kez eski eşiyle gündeme geldi. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncu hakkında en çok "Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun "Memoşum" diye seslendiği eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Esra Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki kızı Refia'nın babası kimmiş...
17.04.2023 16:01 - Son Güncelleme: 17.04.2023 16:01
Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.