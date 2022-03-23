İbo Show’un konuğu Uğur Karakuş bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Uğur Karakuş’un memleketi...
İbo Show'un konuğu Uğur Karakuş bakın aslen nereliymiş! İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan müzisyen ve bestekar Uğur Karakuş'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1 Ağustos 1978 yılında dünyaya gelen ünlü ismin özellikle memleketi merak konusu oldu. Lise yıllarında Alişan, Ceylan, Kader, Mustafa Topaloğlu, Mustafa Uğur gibi isimlerle bestelerini seslendirme fırsatı bulan müzisyenin memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Uğur Karakuş'un memleketi...
23.03.2022 23:43 - Son Güncelleme: 23.03.2022 23:43
Alişan, Emrah, İzzet Yıldızhan, Küçük Onur, Mustafa Uğur, Ceylan, Kader Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu gibi birçok ismin sahne şefliğini yapan Uğur Karakuş, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündem oldu.
Birçok internet kullanıcısı da Uğur Karakuş'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1 Ağustos 1978 yılında dünyaya gelen ünlü ismin özellikle memleketi merak konusu oldu.