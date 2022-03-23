İbo Show’un konuğu Uğur Karakuş bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Uğur Karakuş’un memleketi...

Alişan, Emrah, İzzet Yıldızhan, Küçük Onur, Mustafa Uğur, Ceylan, Kader Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu gibi birçok ismin sahne şefliğini yapan Uğur Karakuş, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündem oldu.