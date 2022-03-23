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Haberler Magazin İbo Show’un konuğu Uğur Karakuş bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Uğur Karakuş’un memleketi...

İbo Show’un konuğu Uğur Karakuş bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Uğur Karakuş’un memleketi...

İbo Show'un konuğu Uğur Karakuş bakın aslen nereliymiş! İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan müzisyen ve bestekar Uğur Karakuş'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1 Ağustos 1978 yılında dünyaya gelen ünlü ismin özellikle memleketi merak konusu oldu. Lise yıllarında Alişan, Ceylan, Kader, Mustafa Topaloğlu, Mustafa Uğur gibi isimlerle bestelerini seslendirme fırsatı bulan müzisyenin memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Uğur Karakuş'un memleketi...

23.03.2022 23:43 - Son Güncelleme: 23.03.2022 23:43
İbo Show’un konuğu Uğur Karakuş bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Uğur Karakuş’un memleketi...

Alişan, Emrah, İzzet Yıldızhan, Küçük Onur, Mustafa Uğur, Ceylan, Kader Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu gibi birçok ismin sahne şefliğini yapan Uğur Karakuş, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündem oldu.

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İbo Show’un konuğu Uğur Karakuş bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Uğur Karakuş’un memleketi...

Birçok internet kullanıcısı da Uğur Karakuş'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1 Ağustos 1978 yılında dünyaya gelen ünlü ismin özellikle memleketi merak konusu oldu.

İbo Show’un konuğu Uğur Karakuş bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Uğur Karakuş’un memleketi...

İşte başta Uğur Karakuş olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

İbo Show’un konuğu Uğur Karakuş bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Uğur Karakuş’un memleketi...

ALİŞAN

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya gelen Alişan aslen Bingöllüdür.

İbo Show’un konuğu Uğur Karakuş bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Uğur Karakuş’un memleketi...

ÖZCAN DENİZ

Ankara

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