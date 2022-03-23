Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit oğlu Karan ile ev hallerini yayınladı! Şarkı söyleyen Karan'a ilk yorum Cüneyt Arkın'dan!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oğlu Karan ile ev hallerini yayınladı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, 2019'da ise oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Sosyal medya hesabında zaman zaman oğluyla geçirdiği keyifli anlara ait karelere yer veren Özçivit, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, Sefo'nun 'Bilmem Mi' şarkısını söyleyen Karan'ı kayıt altına alarak "Çarşamba geceleri dizi konsantrasyonumuz. Adam bilmem mi diyor" notuyla paylaştı. Karan ile objektif karşısına geçen Burak Özçivit'in eğlenceli baba-oğul paylaşımına ilk yorum ise Cüneyt Arkın'dan geldi. İşte o paylaşım...
23.03.2022 23:27 - Son Güncelleme: 23.03.2022 23:27
2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturan Burak Özçivit, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı.
Başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'ın yayınlandığı Çarşamba akşamı paylaşım yapan Özçivit, Sefo'nun 'Bilmem Mi' şarkısını söyleyen Karan'ı kayıt altına alarak "Çarşamba geceleri dizi konsantrasyonumuz. Adam bilmem mi diyor" notuyla paylaştı.