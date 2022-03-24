Gülşen sahne kostümüyle yine gündemde! Sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı: “Bir gün çırılçıplak çıkarsa şaşırmayın”
Gülşen sahne kostümüyle yine gündemde! Son olarak Lolipop adlı şarkısının klibiyle gündeme gelen Gülşen, çok konuşulan sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi. Bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, sadece göğüslerini kapattığı üstü ve dekolteli siyah eteği ile izleyici karşısına çıktı. Gülşen'in konserinden görüntüler kısa sürede sosyal medyaya düştü ve Instagram'da hızla yayıldı. Kısa sürede gündem olan Gülşen'in kostümü yine tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir gün çırılçıplak çıkarsa şaşırmayın" yorumunda bulundu. İşte Gülşen'in sosyal medyada gündem olan sahne kostümü...
24.03.2022 01:19 - Son Güncelleme: 24.03.2022 01:19
Sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Gülşen, Lolipop adlı şarkısının klibinde tercih ettiği kıyafetler ve sergilediği hareketlerle uzun süre gündem olmuştu.
Gülşen, klibinin ve kostümlerinin yanı sıra bir konserinde seyircisinin kucağına oturmuş ve çok konuşulmuştu.
SAHNE KOSTÜMÜYLE YİNE GÜNDEMDE!
Bir mekanda sahne alan Gülşen, kostümüyle yine gündem oldu. ünlü şarkıcı, sadece göğüslerini kapattığı üstü ve dekolteli siyah eteği ile izleyici karşısına çıktı.