İbo Show konuğu Saba Tümer bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Serdar Ortaç ile arasındaki o gerçek şaşırttı meğer...
İbo Show konuğu Saba Tümer bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı! Bayan Kahkaha olarak anılan sunucu Saba Tümer, İbrahim Tatlıses'in programına konuk oldu. İzmir'de dünyaya gelen ünlü sunucunun yaşı ise merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Saba Tümer kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Saba Tümer'in, İbo Show'un bir diğer konuğu Serdar Ortaç ile aynı yaşta olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Saba Tümer kaç yaşındaymış...
31.03.2022 00:17 - Son Güncelleme: 31.03.2022 00:17
Bayan Kahkaya olarak anılan Saba Tümer, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show adlı eğlence programına konuk oldu.
Ünlü sunucunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı. Tümer hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Saba Tümer kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Saba Tümer'in, İbo Show'un bir diğer konuğu Serdar Ortaç ile aynı yaşta olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.