Hakan Sabancı ile adı anılan Şeyma Subaşı kırmızılar içinde paylaştı! “Şeyma delirdi” deyip süper minisiyle coştu ortalık yıkıldı
Hakan Sabancı ile adı anılan Şeyma Subaşı kırmızılar içinde paylaştı! Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere duyuran Şeyma Subaşı, geçen haftalarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Türkiye'ye dönen Subaşı'nın adın Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. İkilinin görüntüleri magazin basınına düşerken Subaşı ile Sabancı'dan henüz bir açıklama gelmedi. Suskunluğunu koruyan Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Derin sırt dekolteli kırmızı elbisesiyle dikkat çeken Subaşı, dans ettiği anları "Şeyma delirdi" notuyla yayınladı. İşte Şeyma Subaşı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
31.03.2022 01:13 - Son Güncelleme: 31.03.2022 01:15
Sosyal medyada fenomen haline gelen Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan Subaşı, son olarak Mohammed Alsaloussi ile birliktelik yaşamıştı.
Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Subaşı, geçen haftalarda sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuştu.
Ayrılığın ardından Türkiye'ye dönen Subaşı'nın adın Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. İkilinin görüntüleri magazin basınına düşerken Subaşı ile Sabancı'dan henüz bir açıklama gelmedi.