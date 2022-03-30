Lerzan Mutlu’nun ‘güzel ve asil’ dediği annesine bakın ikizi gibi! Gören inanamadı güzelliğiyle “Taş bebek” dedirtti! Ortalığı salladı
Lerzan Mutlu'nun 'güzel ve asil' dediği annesine bakın ikizi gibi! İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk olan Lerzan Mutlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen İstanbullu olan 45 yaşındaki Lerzan Mutlu'nun özellikle birlikte yaşadığı annesi Reyhan Mutlu merak edildi. Ünlü şarkıcının annesini görenler ise hayran kaldı. Anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vururken Reyhan Mutlu için "Taş bebek" yorumu yapıldı. İşte 2005 yılında "Asla Unutma" dizisinde rol alan Lerzan Mutlu'nun güzeller güzeli annesi...
30.03.2022 23:08 - Son Güncelleme: 30.03.2022 23:08
Lerzan Mutlu, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk oldu. Sesi ve şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatan Mutlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
45 yaşındaki Lerzan Mutlu'nun özellikle birlikte yaşadığı annesi Reyhan Mutlu merak edildi. Ünlü şarkıcının annesini görenler ise hayran kaldı.