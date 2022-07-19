İbo ile Güllüşah’ta Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar’ın son hali şaşkına çevirdi!

İbo ile Güllüşah, Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali şaşırtıyor. Özellikle Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah'ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı.