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Haberler Magazin Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında son dakika gelişmesi

Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında son dakika gelişmesi

Ekranlarda yıllarca Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun mirasından pay alabilmek için dava açan iki yeğeni, sanatçının vasiyetnamesini hazırlattığı sırada yanında bulunan eski dostu Garabet Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Baltaoğlu, iki yeğeni vefasızlıkla suçladı, "İstedikleri parada hiçbir hakları yok." dedi. Garabet Baltaoğlu, "akli dengesinin yerinde olmadığını" iddia eden iki yeğene tepki gösterdi: "Hiç görmediğim, tanımadığım insanlar benim için nasıl bunu söyleyebilir? Ben hayatımda ilaç kullanmadım. Bir tek Aspirin alırım, bir de ayağım için mantar ilacı kullanmıştım, o kadar. Kalp, tansiyon, şeker yok çok şükür. 75 yaşındayım diye bunamak zorunda mıyım? Ben hazırım heyete çıkmaya. Yeter ki bu iş bir an evvel bitsin, Seyfi Bey'in vasiyeti yerine getirilsin."

28.09.2021 10:17 - Son Güncelleme: 28.09.2021 10:20
Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında son dakika gelişmesi

Geçen yılın temmuz ayında vefat eden Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin, ölümünden önce hazırlattığı vasiyetname ile servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmış, mirastan pay isteyen yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam 'vasiyetnamenin iptali' için mahkemeye başvurmuştu.

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Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında son dakika gelişmesi

Bunun üzerine ÇYDD de tereke tespit davası açmıştı. Sanatçının noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu davada tanık olarak yer aldı

Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında son dakika gelişmesi

. Ancak yeğenler, Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Son duruşmada mahkeme, Baltaoğlu'nun o dönem kullandığı ilaçların ve hastane kayıtlarının incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında son dakika gelişmesi

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Davayla ilgili ilk kez Hürriyet'e konuşan Garabet Baltaoğlu, davacı yeğenleri vefasızlıkla suçladı: "Seyfi Bey abim gibiydi, ben de onun sağ koluydum. Her yerde yanındaydım. Her pazar ona giderdim, yardımcıları izindeyken yalnız kalmasın diye. Yeğenlerinden bir tek Güliz Hanım'la görüşürdü.

Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında son dakika gelişmesi

Diğerleri, ona dava açanlar, Seyfi Bey'i ne görmüştür ne de bir bardak su ikram etmişlerdir. Seyfi Bey bir gün antika eşyalarının fotoğrafını çektirdi, 'Onları Güliz'e vereceğim. Evi de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlıyorum' dedi.

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