Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında son dakika gelişmesi

HALİ VAKTİ YERİNDE İNSANLAR DİLENCİLİK YAPIYOR

Davayla ilgili ilk kez Hürriyet'e konuşan Garabet Baltaoğlu, davacı yeğenleri vefasızlıkla suçladı: "Seyfi Bey abim gibiydi, ben de onun sağ koluydum. Her yerde yanındaydım. Her pazar ona giderdim, yardımcıları izindeyken yalnız kalmasın diye. Yeğenlerinden bir tek Güliz Hanım'la görüşürdü.