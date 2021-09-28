Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında son dakika gelişmesi
Ekranlarda yıllarca Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun mirasından pay alabilmek için dava açan iki yeğeni, sanatçının vasiyetnamesini hazırlattığı sırada yanında bulunan eski dostu Garabet Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Baltaoğlu, iki yeğeni vefasızlıkla suçladı, "İstedikleri parada hiçbir hakları yok." dedi. Garabet Baltaoğlu, "akli dengesinin yerinde olmadığını" iddia eden iki yeğene tepki gösterdi: "Hiç görmediğim, tanımadığım insanlar benim için nasıl bunu söyleyebilir? Ben hayatımda ilaç kullanmadım. Bir tek Aspirin alırım, bir de ayağım için mantar ilacı kullanmıştım, o kadar. Kalp, tansiyon, şeker yok çok şükür. 75 yaşındayım diye bunamak zorunda mıyım? Ben hazırım heyete çıkmaya. Yeter ki bu iş bir an evvel bitsin, Seyfi Bey'in vasiyeti yerine getirilsin."
Geçen yılın temmuz ayında vefat eden Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin, ölümünden önce hazırlattığı vasiyetname ile servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmış, mirastan pay isteyen yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam 'vasiyetnamenin iptali' için mahkemeye başvurmuştu.
Bunun üzerine ÇYDD de tereke tespit davası açmıştı. Sanatçının noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu davada tanık olarak yer aldı
HALİ VAKTİ YERİNDE İNSANLAR DİLENCİLİK YAPIYOR
Davayla ilgili ilk kez Hürriyet'e konuşan Garabet Baltaoğlu, davacı yeğenleri vefasızlıkla suçladı: "Seyfi Bey abim gibiydi, ben de onun sağ koluydum. Her yerde yanındaydım. Her pazar ona giderdim, yardımcıları izindeyken yalnız kalmasın diye. Yeğenlerinden bir tek Güliz Hanım'la görüşürdü.