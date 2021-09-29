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Haberler Magazin Aleyna Tilki'ye tişörtünü sıyırıp pozlarını paylaştı Londra'dan olay yaratmaya devam! 'Zor günler geçiriyorum' diyen Aleyna...

Aleyna Tilki'ye tişörtünü sıyırıp pozlarını paylaştı Londra'dan olay yaratmaya devam! 'Zor günler geçiriyorum' diyen Aleyna...

Servetiyle dudak uçuklatan Aleyna, geçtiğimiz günlerde iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından Aleyna Tilki, soluğu Londra'da aldı. Kısa bir süre önce Türkiye'den Londra'ya giden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından tişörtünü açarak verdiği pozları paylaştı. Tilki'nin pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

29.09.2021 08:53 - Son Güncelleme: 29.09.2021 08:59
Aleyna Tilki’ye tişörtünü sıyırıp pozlarını paylaştı Londra’dan olay yaratmaya devam! ’Zor günler geçiriyorum’ diyen Aleyna...

2 yıldır zor günler geçirdiğini söyleyen Aleyna Tilki, soluğu Londra'da almıştı. Birkaç ay orada kalacak olan genç şarkıcıdan ilk paylaşım geldi.

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Aleyna Tilki’ye tişörtünü sıyırıp pozlarını paylaştı Londra’dan olay yaratmaya devam! ’Zor günler geçiriyorum’ diyen Aleyna...

Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda 'Retrograde' isimli şarkısını çıkarmış, istediği ilgiyi görememişti.

Aleyna Tilki’ye tişörtünü sıyırıp pozlarını paylaştı Londra’dan olay yaratmaya devam! ’Zor günler geçiriyorum’ diyen Aleyna...

"2 senedir zor bir dönem geçiriyorum. O yüzden pek bir şey üretemedim" diyen Tilki, Londra'ya gitti. Bir süre Londra'da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Aleyna Tilki’ye tişörtünü sıyırıp pozlarını paylaştı Londra’dan olay yaratmaya devam! ’Zor günler geçiriyorum’ diyen Aleyna...

Tilki'nin Londra pozlarına 80 binden fazla beğeni geldi.

Aleyna Tilki’ye tişörtünü sıyırıp pozlarını paylaştı Londra’dan olay yaratmaya devam! ’Zor günler geçiriyorum’ diyen Aleyna...

Tilki'yi annesi Havva Öztel uğurladı. En az kızı kadar gündemde olan anne Öztel kızının havaalanında gidişini paylaşarak "Hep zordu seni yollamak ama bu hepsinden çok zordu. Allah yar ve yardımcın olsun evladım" demişti.

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