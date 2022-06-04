Hüsnü Şenlendirici bakın aslen nereliymiş! Memleketini herkes başka sanıyordu! Hakan Altun ile Sibel Can’ın biricik partneri meğer...

Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz'in "Magnetic Band" grubu ile yüzlerce festivalde Türkiye'yi temsil eden sanatçı, babası Ergun Şenlendirici'nin 6 kişilik grubu "Laço" ile yurtdışında birçok önemli festivallere de katıldı. Başta Türk Müziğinin çeşitli dallarındaki sanatçılar olmak üzere, Türk Pop ve cazının önemli sanatçılarına sahne ve albüm kayıtlarında eşlik etti.