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Haberler Magazin Hüsnü Şenlendirici bakın aslen nereliymiş! Memleketini herkes başka sanıyordu! Hakan Altun ile Sibel Can’ın biricik partneri meğer...

Hüsnü Şenlendirici bakın aslen nereliymiş! Memleketini herkes başka sanıyordu! Hakan Altun ile Sibel Can’ın biricik partneri meğer...

Hüsnü Şenlendirici bakın aslen nereliymiş! Hüsnü Şenlendirici, sunuculuğunu Hakan Altun ile Sibel Can'la birlikte üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının son bölümünün yayınlanmasının ardından gündem oldu. Hüseyin Turan, İsmail Altunsaray, Ender Balkır'ın konuk olarak yer aldığı programa klarneti ile damga vuran sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 12 Temmuz 1976 yılında dünyaya gelen Şenlendirici'nin özellikle memleketi merak edilerek "Hüsnü Şenlendirici aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Hüsnü Şenlendirici'nin memleketi...

04.06.2022 22:47 - Son Güncelleme: 04.06.2022 22:47
Hüsnü Şenlendirici bakın aslen nereliymiş! Memleketini herkes başka sanıyordu! Hakan Altun ile Sibel Can’ın biricik partneri meğer...

Sunuculuğunu Hakan Altun ile Sibel Can'la birlikte üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının son bölümünün yayınlanmasının ardından gündem olan Hüsnü Şenlendirici'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Hüsnü Şenlendirici bakın aslen nereliymiş! Memleketini herkes başka sanıyordu! Hakan Altun ile Sibel Can’ın biricik partneri meğer...

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR?
12 Temmuz 1976 yılında dünyaya gelen ve müzik ile çalgılar içinde büyüyen Hüsnü Şenlendirici, 5 yaşında klarnet çalmaya başladı. 1988 yılında başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne giren Şenlendirici, 4 yıl sonra İngilizce yüzünden okuldan bitirmeden ayrıldı.

Hüsnü Şenlendirici bakın aslen nereliymiş! Memleketini herkes başka sanıyordu! Hakan Altun ile Sibel Can’ın biricik partneri meğer...

Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz'in "Magnetic Band" grubu ile yüzlerce festivalde Türkiye'yi temsil eden sanatçı, babası Ergun Şenlendirici'nin 6 kişilik grubu "Laço" ile yurtdışında birçok önemli festivallere de katıldı. Başta Türk Müziğinin çeşitli dallarındaki sanatçılar olmak üzere, Türk Pop ve cazının önemli sanatçılarına sahne ve albüm kayıtlarında eşlik etti.

Hüsnü Şenlendirici bakın aslen nereliymiş! Memleketini herkes başka sanıyordu! Hakan Altun ile Sibel Can’ın biricik partneri meğer...

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Şenlendirici'nin özellikle memleketi merak konusu oldu.

Hüsnü Şenlendirici bakın aslen nereliymiş! Memleketini herkes başka sanıyordu! Hakan Altun ile Sibel Can’ın biricik partneri meğer...

İşte başta Hüsnü Şenlendirici başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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