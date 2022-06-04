Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi bakın kim! Hem kendisinden hem babasından daha da ünlü! Yıllarca onu izlemişiz...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Halo Dayı'yı canlandıran Sönmez Atasoy'un kızı olan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. İlköğrenime başlayana kadar, ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında yetişen Atasoy'un annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. Bakın Fadik Sevin Atasoy'un Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Ah Be İstanbul gibi yapımlarda rol alan ve kendisinden de ünlü olan annesi bakın kimmiş...
Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Şengül karakteriyle büyük beğeni topladı. Sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Atiksoy, son bölümün yayınlanması üzerine de gündem oldu.
Birçok internet kullanıcısı ise ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Peki Fadik Sevin Atasoy kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte detaylar...
FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?
Adını babası Sönmez Atasoy'un, o doğduğunda sahnelediği Fadik Kız adlı oyundan alan Fadik Sevin Atasoy, 1 Ekim 1975 tarihinde oyuncu bir anne-babanın kızı olarak dünyaya geldi. Henüz dört yaşındayken Teneke" adlı oyununda rol alan Atasoy, ilköğrenime başlayana kadar, ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında yetişti. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü sınavlarında birinci olan Atiksoy, yine aynı üniversitede yüksek lisansını burslu olarak tamamladı.
Sanatçı bir ailede dünyaya gelen Atasoy, Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Halo Dayı'yı canlandıran Sönmez Atasoy'un kızı olarak da hafızalara yer edindi.