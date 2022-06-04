Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi bakın kim! Hem kendisinden hem babasından daha da ünlü! Yıllarca onu izlemişiz...

FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?

Adını babası Sönmez Atasoy'un, o doğduğunda sahnelediği Fadik Kız adlı oyundan alan Fadik Sevin Atasoy, 1 Ekim 1975 tarihinde oyuncu bir anne-babanın kızı olarak dünyaya geldi. Henüz dört yaşındayken Teneke" adlı oyununda rol alan Atasoy, ilköğrenime başlayana kadar, ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında yetişti. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü sınavlarında birinci olan Atiksoy, yine aynı üniversitede yüksek lisansını burslu olarak tamamladı.