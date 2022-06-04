Dilan Çiçek Deniz’in yatak pozu olay oldu! İddialı paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Herkes onu konuştu
Dilan Çiçek Deniz'in yatak pozu olay oldu! Sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla gündem oldu. Saçlarındaki havluyla yatakta poz veren ünlü oyuncu, hem güzelliği hem de fit haliyle sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı ve binlerce beğeni aldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
04.06.2022 23:12 - Son Güncelleme: 04.06.2022 23:12
Attığı her adımla adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, son günlerde evlilik hazırlıkları yaptığı Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.