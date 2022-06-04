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Dilan Çiçek Deniz’in yatak pozu olay oldu! İddialı paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Herkes onu konuştu

Dilan Çiçek Deniz'in yatak pozu olay oldu! Sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla gündem oldu. Saçlarındaki havluyla yatakta poz veren ünlü oyuncu, hem güzelliği hem de fit haliyle sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı ve binlerce beğeni aldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

04.06.2022 23:12 - Son Güncelleme: 04.06.2022 23:12
Dilan Çiçek Deniz’in yatak pozu olay oldu! İddialı paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Herkes onu konuştu

Attığı her adımla adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, son günlerde evlilik hazırlıkları yaptığı Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Dilan Çiçek Deniz’in yatak pozu olay oldu! İddialı paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Herkes onu konuştu

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla yakından takip edilen ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Dilan Çiçek Deniz’in yatak pozu olay oldu! İddialı paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Herkes onu konuştu

Çekimden bir karesini Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Deniz'in yatak pozu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz’in yatak pozu olay oldu! İddialı paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Herkes onu konuştu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, Instagram'da hızla yayıldı.

Dilan Çiçek Deniz’in yatak pozu olay oldu! İddialı paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

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