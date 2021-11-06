Hüseyin Turan bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte Hüseyin Turan’ın memleketi...
Hüseyin Turan bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı... Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarından biri Hüseyin Turan oldu. Bunun ardından izleyiciler, Hüseyin Turan'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü müzisyenin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Hüseyin Turan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Turan'ın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hüseyin Turan'ın memleketi...
06.11.2021 22:16
- Son Güncelleme: 06.11.2021 22:16
Hüseyin Turan, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olması üzerine gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı da Turan'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı.
1967 yılında dünyaya gelen müzisyenin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Hüseyin Turan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.