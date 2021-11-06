Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan’ın halası bakın hangi ünlü çıktı! Gülsim Ali İlhan’ın partneri meğer o mankenin yeğeniymiş...
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın halası bakın hangi ünlü çıktı! Ünlü oyuncu Berk Atan, kadrosunda Burcu Özberk, Hande Erçel, Tolga Sarıtaş gibi isimlerin yer aldığı Güneşin Kızları dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Atan, başrolünü Gülsim Ali İlhan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle ise kariyerin büyük bir sıçrayış yaşadı. Oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Berk Atan'ın özel hayatı ise merak konusu oldu. Atan hakkında araştırma yapanlar oyuncunun halasının kim olduğunu öğrenince ise şaştı kaldı. Bakın Berk Atan hangi mankenin yeğeniymiş...
06.11.2021 22:53
- Son Güncelleme: 06.11.2021 22:53
26 Eylül 1991 tarihinde İzmir Bornova'da dünyaya gelen Berk Atan, 11 yaşında futbola başladı ve 17-18 yaşlarında iken Altay futbol takımında kalecilik yaptı.
Ardından Altındağlı adlı dizide rol alan Berk Atan 2015 yılında Güneşin Kızları adlı dizide rol aldı ve adını geniş kitlelere duyurdu.
Şimdilerde başrolünü Gülsim Ali İlhan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Berk Atan'ın hakkındaki bir gerçek ise hayranlarını şaşkına çevirdi.