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Haberler Magazin Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan’ın halası bakın hangi ünlü çıktı! Gülsim Ali İlhan’ın partneri meğer o mankenin yeğeniymiş...

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan’ın halası bakın hangi ünlü çıktı! Gülsim Ali İlhan’ın partneri meğer o mankenin yeğeniymiş...

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın halası bakın hangi ünlü çıktı! Ünlü oyuncu Berk Atan, kadrosunda Burcu Özberk, Hande Erçel, Tolga Sarıtaş gibi isimlerin yer aldığı Güneşin Kızları dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Atan, başrolünü Gülsim Ali İlhan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle ise kariyerin büyük bir sıçrayış yaşadı. Oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Berk Atan'ın özel hayatı ise merak konusu oldu. Atan hakkında araştırma yapanlar oyuncunun halasının kim olduğunu öğrenince ise şaştı kaldı. Bakın Berk Atan hangi mankenin yeğeniymiş...

06.11.2021 22:53 - Son Güncelleme: 06.11.2021 22:53
Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın halası bakın hangi ünlü çıktı! Gülsim Ali İlhan’ın partneri meğer o mankenin yeğeniymiş...

26 Eylül 1991 tarihinde İzmir Bornova'da dünyaya gelen Berk Atan, 11 yaşında futbola başladı ve 17-18 yaşlarında iken Altay futbol takımında kalecilik yaptı.

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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın halası bakın hangi ünlü çıktı! Gülsim Ali İlhan’ın partneri meğer o mankenin yeğeniymiş...

Atan daha sonra ise modellik yapmaya başladı ve 11 yılında Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden" manken seçildi.

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın halası bakın hangi ünlü çıktı! Gülsim Ali İlhan’ın partneri meğer o mankenin yeğeniymiş...

2012 yılında yapılan yarışmada ise 2012'nin Best Model of Turkey'i seçilen Atan, 2013'te "Her şey Yolunda Merkez" dizisi ile oyunculuğa başladı.

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın halası bakın hangi ünlü çıktı! Gülsim Ali İlhan’ın partneri meğer o mankenin yeğeniymiş...

Ardından Altındağlı adlı dizide rol alan Berk Atan 2015 yılında Güneşin Kızları adlı dizide rol aldı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’ın halası bakın hangi ünlü çıktı! Gülsim Ali İlhan’ın partneri meğer o mankenin yeğeniymiş...

Şimdilerde başrolünü Gülsim Ali İlhan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Berk Atan'ın hakkındaki bir gerçek ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

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