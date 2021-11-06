Vav TV İzle
Haberler Magazin Sahneye sütyensiz çıkmıştı! Ece Seçkin yine bildiğini okudu yer yerinden oynadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...

Sahneye sütyensiz çıkmıştı! Ece Seçkin yine bildiğini okudu yer yerinden oynadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...

Konser turuna devam ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sık sık gündeme gelmişti. Son konserinde içine sütyen giymeyen ve sosyal medyada gündem olan şarkıcı, dün akşam bir kez daha sevenleriyle buluştu. Yine iddialı bir sahne kostümü tercih eden Ece Seçkin, konserden pozlarını Instagram hesabında yayınlaması üzerine kısa sürede gündem oldu. Derin sırt dekolteli mini kıyafetiyle boy gösteren Seçkin'e sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü şarkıcı için "Ece yine bildiğimiz gibi", "Dekolteden vazgeçemiyor" yorumları yapıldı. İşte Ece Seçkin'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

06.11.2021 21:50 - Son Güncelleme: 06.11.2021 23:52
Sahneye sütyensiz çıkmıştı! Ece Seçkin yine bildiğini okudu yer yerinden oynadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...

Konser turuna devam ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sık sık adından söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sahneye sütyensiz çıkmıştı! Ece Seçkin yine bildiğini okudu yer yerinden oynadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...

Ünlü şarkıcı, son olarak sahneye sütyensiz çıkarak gündem olmuştu. Seçkin, çok konuşulan sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi.

Sahneye sütyensiz çıkmıştı! Ece Seçkin yine bildiğini okudu yer yerinden oynadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...

Dün akşam bir kez daha sevenleriyle buluşan Seçkin, konserden pozlarını Instagram hesabında yayınlaması üzerine kısa sürede gündem oldu.

Sahneye sütyensiz çıkmıştı! Ece Seçkin yine bildiğini okudu yer yerinden oynadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...

Derin sırt dekolteli mini kıyafetiyle boy gösteren Seçkin'in iddialı kostümü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Sahneye sütyensiz çıkmıştı! Ece Seçkin yine bildiğini okudu yer yerinden oynadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Seçkin paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu. Bir kısmı ise kıyafeti fazla iddialı bularak şarkıcıyı eleştirdi.

SON DAKİKA