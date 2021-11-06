Sahneye sütyensiz çıkmıştı! Ece Seçkin yine bildiğini okudu yer yerinden oynadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...
Konser turuna devam ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sık sık gündeme gelmişti. Son konserinde içine sütyen giymeyen ve sosyal medyada gündem olan şarkıcı, dün akşam bir kez daha sevenleriyle buluştu. Yine iddialı bir sahne kostümü tercih eden Ece Seçkin, konserden pozlarını Instagram hesabında yayınlaması üzerine kısa sürede gündem oldu. Derin sırt dekolteli mini kıyafetiyle boy gösteren Seçkin'e sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü şarkıcı için "Ece yine bildiğimiz gibi", "Dekolteden vazgeçemiyor" yorumları yapıldı. İşte Ece Seçkin'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
06.11.2021 21:50
- Son Güncelleme: 06.11.2021 23:52
Konser turuna devam ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sık sık adından söz ettirmişti.