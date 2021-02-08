Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Gerçek vasiyetini ablası açıkladı

"'Beni aksesuarlarımla gömün' kelimesi aksesuarlarını çok sevdiğini belli etmek için söylediği bir cümleydi. Lütfen bunu yanlış yerlere çekmeyin. Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz. Zaten küpeyle gömülme gibi bir şey yoktur. Bunu herkes bilir" diye konuştu.