Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Gerçek vasiyetini ablası açıkladı
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Yaklaşık bir senedir kemik iliği kanseriyle mücadele eden Hüner Coşkuner, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Hüner Coşkuner'in vasiyeti hakkında ablası açıklamalarda bulundu. 'Beni küpelerimle gömün' vasiyetiyle ilgili "Kardeşim ölmeden önce son sözlerini bana söyledi" diyen ablası Deniz Çoşkuner, "Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz" açıklaması yaptı. Hüner Coşkuner'in gerçek vasiyeti de ortaya çıktı.
"BİZ DİNİNİ, KÜLTÜRÜNÜ BİLEN BİR AİLEYİZ"
Küpe konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan abla Coşkuner, "Acımız çok büyük, çok derin. Ben onun ablasıyım. Onu dünyadan kıskanırdım. Küpe konusunda şunları söyleyeyim. Hüner Coşkuner aksesuara çok meraklı bir insandı. Annemin namaz tespihindeki boncukları küpe yapıp kulaklarına asardı."