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Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Gerçek vasiyetini ablası açıkladı

Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Yaklaşık bir senedir kemik iliği kanseriyle mücadele eden Hüner Coşkuner, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Hüner Coşkuner'in vasiyeti hakkında ablası açıklamalarda bulundu. 'Beni küpelerimle gömün' vasiyetiyle ilgili "Kardeşim ölmeden önce son sözlerini bana söyledi" diyen ablası Deniz Çoşkuner, "Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz" açıklaması yaptı. Hüner Coşkuner'in gerçek vasiyeti de ortaya çıktı.

08.02.2021 13:59 - Son Güncelleme: 08.02.2021 14:14
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Gerçek vasiyetini ablası açıkladı

Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı. Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner'in cenazesi Şakirin Cami'inde kılınan namaz sonrası, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığına doğru yola çıktı.

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Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Gerçek vasiyetini ablası açıkladı

Coşkuner'in cenaze namazı cami avlusunda toplanan başta ailesi olmak üzere çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Coşkuner'in sevenleri cami avlusunu doldurdu.

Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Gerçek vasiyetini ablası açıkladı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ses sanatçısı Hüner Coşkuner'in küpeleriyle gömülmek istediği iddialarına ilişkin olarak cenaze namazı öncesi Hüner'in ablası Deniz Coşkuner açıklama yaptı.

Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Gerçek vasiyetini ablası açıkladı

"BİZ DİNİNİ, KÜLTÜRÜNÜ BİLEN BİR AİLEYİZ"

Küpe konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan abla Coşkuner, "Acımız çok büyük, çok derin. Ben onun ablasıyım. Onu dünyadan kıskanırdım. Küpe konusunda şunları söyleyeyim. Hüner Coşkuner aksesuara çok meraklı bir insandı. Annemin namaz tespihindeki boncukları küpe yapıp kulaklarına asardı."

Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Gerçek vasiyetini ablası açıkladı

"'Beni aksesuarlarımla gömün' kelimesi aksesuarlarını çok sevdiğini belli etmek için söylediği bir cümleydi. Lütfen bunu yanlış yerlere çekmeyin. Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz. Zaten küpeyle gömülme gibi bir şey yoktur. Bunu herkes bilir" diye konuştu.