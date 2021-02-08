Alişan ve eşi Buse Varol'un en özel anı! Artık 4 kişi olan Tektaş ailesi minik Eliz'e işte böyle kavuştu...

2018 yılında dünyaevine girdi Alişan ve Buse Varol çifti... İlk bebeklerini 2019'un şubat ayında kucağına aldılar. İkinci kez çocuk heyecanı yaşayan mutlu çiftin kızlarına kavuşma anı büyük ilgi gördü. Doğum sonrası oğlu Burak ve kızı Eliz'i bir araya getiren Varol duygularını, 'Burak gibi bir abin olduğu için çok şanslısın Eliz' sözleriyle ifade etti.