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Aynur Aydın 14 Şubat Sevgililer Günü için 'kiralık sevgili arıyorum' dedi CV'ler havada uçuştu!

Aynur Aydın 14 Şubat Sevgililer Günü için 'kiralık sevgili arıyorum' dedi CV'ler havada uçuştu! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Aynur Aydın, karantina döneminde iç çamaşırı paylaşımlarıyla şoke etmiş ve ardından Serenay Sarıkaya'nın kendisinden 17 yaş büyük eski sevgilisi Cem Yılmaz hakkında yaptığı yorumla dikkat çekmişti. Bu kez de 'kiralık sevgili arıyorum' paylaşımıyla şoke eden Aynur Aydın, kendisine birçok kişiden CV geldiğini ifade etti.

08.02.2021 14:44 - Son Güncelleme: 08.02.2021 15:47
Aynur Aydın 14 Şubat Sevgililer Günü için 'kiralık sevgili arıyorum' dedi CV'ler havada uçuştu!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Aynur Aydın bu defa 14 Şubat Sevgililer Günü isteğini dile getirdi. Aydın, attığı tweetle 14 Şubat Sevgililer Günü için isteğini dile getirdi. Şarkıcı, yalnızlığını vurguladığı paylaşımında, "14 Şubat Sevgililer Günü için kiralık bir sevgili arıyorum" dedi.

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Aynur Aydın 14 Şubat Sevgililer Günü için 'kiralık sevgili arıyorum' dedi CV'ler havada uçuştu!

Sosyal medyada olay olan paylaşım sonrası 35 yaşındaki Aydın'a, kullanıcılardan binlerce beğeni geldi.

Aynur Aydın 14 Şubat Sevgililer Günü için 'kiralık sevgili arıyorum' dedi CV'ler havada uçuştu!

Ardından birçok kişiden CV aldığını ifade eden bir paylaşımda bulunan Aynur Aydın daha önce Cem Yılmaz hakkında yaptığı yorumla da dikkat çekmişti.

Aynur Aydın 14 Şubat Sevgililer Günü için 'kiralık sevgili arıyorum' dedi CV'ler havada uçuştu!

Geçtiğimiz aylarda Kadıköy'de market alışverişi çıkışı görüntülenen şarkıcı Aynur Aydın, "Karantina günlerini kiminle geçirmek isterdiniz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Aydın, corona virüs tedbirleri kapsamında karantina günlerinin çok üretken geçtiğini söyledi.

Aynur Aydın 14 Şubat Sevgililer Günü için 'kiralık sevgili arıyorum' dedi CV'ler havada uçuştu!

Sosyal medyada yazdığı iç çamaşırı paylaşımıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Bence komikti, tepkiler beni ilgilendirmiyor" dedi.