Aynur Aydın 14 Şubat Sevgililer Günü için 'kiralık sevgili arıyorum' dedi CV'ler havada uçuştu! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Aynur Aydın, karantina döneminde iç çamaşırı paylaşımlarıyla şoke etmiş ve ardından Serenay Sarıkaya'nın kendisinden 17 yaş büyük eski sevgilisi Cem Yılmaz hakkında yaptığı yorumla dikkat çekmişti. Bu kez de 'kiralık sevgili arıyorum' paylaşımıyla şoke eden Aynur Aydın, kendisine birçok kişiden CV geldiğini ifade etti.