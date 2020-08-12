Hümeyra'nın oğluna son vedası! Mezarlıkta ayakta durmakta zorlandı! Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat neden öldü?

SADIK BİGAT KİMDİR?

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Sadık Bigat 47 yaşındadır. Hümeyra 1972'de Mithat Bigat ile evlenmiştir ve bu evlilikten Sadık isimli bir oğlu olmuştur.