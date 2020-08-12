Haberler Galeri Magazin Hümeyra'nın oğluna son vedası! Mezarlıkta ayakta durmakta zorlandı! Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat neden öldü?

Hümeyra'nın oğluna son vedası! Mezarlıkta ayakta durmakta zorlandı! Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat neden öldü?

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. İki gündür oğlundan haber alamayan ünlü isim oğlunun evine gidip kapıyı açtırdı. Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Sadık Bigat, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bigat için Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde usta sanatçı Hümeyra ayakta durmakta zorlandı. Peki, Sadık Bigat kimdir? İşte detaylar...

12.08.2020 17:23 - Son Güncelleme: 12.08.2020 17:54
Hümeyra'nın oğluna son vedası! Mezarlıkta ayakta durmakta zorlandı! Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat neden öldü?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından Sadık Bigat kimdir sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Bigat son yolculuğuna uğurlandı. Peki, Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hümeyra'nın oğluna son vedası! Mezarlıkta ayakta durmakta zorlandı! Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat neden öldü?

Bigat için Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, usta sanatçı Hümeyra ayakta durmakta zorlandı.

Hümeyra'nın oğluna son vedası! Mezarlıkta ayakta durmakta zorlandı! Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat neden öldü?

SADIK BİGAT KİMDİR?

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Sadık Bigat 47 yaşındadır. Hümeyra 1972'de Mithat Bigat ile evlenmiştir ve bu evlilikten Sadık isimli bir oğlu olmuştur.

Hümeyra'nın oğluna son vedası! Mezarlıkta ayakta durmakta zorlandı! Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat neden öldü?

Edinilen bilgiye göre, oğlu Sadık Bigat'la en son dün telefonda konuşan Hümeyra, bugün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti. Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Hümeyra'nın oğluna son vedası! Mezarlıkta ayakta durmakta zorlandı! Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat neden öldü?

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Murat Boz ile Melis İşiten sevgili mi? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi paylaştı Murat ise...
Murat Boz ile Melis İşiten sevgili mi? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi paylaştı Murat ise...