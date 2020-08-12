Hümeyra'nın oğluna son vedası! Mezarlıkta ayakta durmakta zorlandı! Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat neden öldü?
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. İki gündür oğlundan haber alamayan ünlü isim oğlunun evine gidip kapıyı açtırdı. Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Sadık Bigat, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bigat için Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde usta sanatçı Hümeyra ayakta durmakta zorlandı. Peki, Sadık Bigat kimdir? İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından Sadık Bigat kimdir sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Bigat son yolculuğuna uğurlandı. Peki, Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte detaylar...