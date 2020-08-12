Meghan Markle ve Prens Harry'e soğuk duş! Hazineden para akmış: Borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz?
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ülkeden ayrılmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen çok konuşulan çiftin Prens Charles aracılığıyla, Kraliyet Ailesi'nde ait paraları harcağı iddia edildi. İşte detaylar...
Son aylarda haklarında yazılan Finding Freedom adlı kitapla gündemde olan Prens Harry ve Meghan Markle cephesinden şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bu iddialara göre, Prens Charles, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan oğlu, gelininin en büyük isteğini gerçekleştirmek için milyonlarca sterlin dolar akıttı. Hem de gizlice!