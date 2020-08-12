Meghan Markle ve Prens Harry'e soğuk duş! Hazineden para akmış: Borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz?

Son aylarda haklarında yazılan Finding Freedom adlı kitapla gündemde olan Prens Harry ve Meghan Markle cephesinden şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bu iddialara göre, Prens Charles, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan oğlu, gelininin en büyük isteğini gerçekleştirmek için milyonlarca sterlin dolar akıttı. Hem de gizlice!