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Meghan Markle ve Prens Harry'e soğuk duş! Hazineden para akmış: Borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz?

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ülkeden ayrılmalarının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen çok konuşulan çiftin Prens Charles aracılığıyla, Kraliyet Ailesi'nde ait paraları harcağı iddia edildi. İşte detaylar...

12.08.2020 17:46 - Son Güncelleme: 12.08.2020 17:46
Meghan Markle ve Prens Harry'e soğuk duş! Hazineden para akmış: Borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz?

Son aylarda haklarında yazılan Finding Freedom adlı kitapla gündemde olan Prens Harry ve Meghan Markle cephesinden şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bu iddialara göre, Prens Charles, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan oğlu, gelininin en büyük isteğini gerçekleştirmek için milyonlarca sterlin dolar akıttı. Hem de gizlice!

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Meghan Markle ve Prens Harry'e soğuk duş! Hazineden para akmış: Borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz?

Önce Londra'dan Kanada'ya sonra da Meghan Markle'ın eski muhiti olan ABD; Los Angeles'a geçen çift, koronavirüs karantinası sırasında Tyler Perry'nin milyon dolarlık malikanesinde yaşadı.

Meghan Markle ve Prens Harry'e soğuk duş! Hazineden para akmış: Borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz?

ZENGİN MUHİTTE GİZLİCE BİR MALİKANE SATIN ALDILAR
Fakat son iddialara göre Prens Harry ve Meghan Markle, gizlice oradan ayrılıp Santa Barbara'da milyon dolarlık bir malikane satın aldı ve oraya yerleşti.

Meghan Markle ve Prens Harry'e soğuk duş! Hazineden para akmış: Borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz?

LÜKS MUHİT
Çiftin, bir yaşındaki oğulları Archie ile birlikte taşındığı Santa Barbara, lüks mülklerin bulunduğu bir yer. Konut fiyatları ise milyon dolarlarla ifade ediliyor.

Meghan Markle ve Prens Harry'e soğuk duş! Hazineden para akmış: Borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz?

PRENS CHARLES ÖDEDİ
Prens Harry ve Meghan Markle'ın satın aldıkları evin 8 milyon sterlin olduğu ve paranın Prens Charles tarafından sağlandığı ileri sürülüyor. Çiftin yeni taşındığı bu bölgede, iki ünlü televizyoncu Ellen De Generes ile Oprah Winfrey de yaşıyor.

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