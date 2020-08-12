Murat Boz ile Melis İşiten sevgili mi? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi paylaştı Murat ise...
Aslı Enver ile uzun bir ilişki yaşayan Murat Boz'un gönlünü Sefirin Kızı dizisinde rol alan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşine kaptırdığı iddia edildi. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Murat Boz'un eski sevgilisi Aslı Enver ile anılmış, ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Bu kez Aslı Enver'in eski sevgilisi Murat Boz ile Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İşte detaylar.
12.08.2020 16:44
- Son Güncelleme: 12.08.2020 16:49
Magazin gündemine bomba gibi düşen Murat Boz - Melis İşiten aşk haberinin detayları merak ediliyor. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Aslı Enver ile anılmış hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in adı Murat Boz ile anılıyor.
EZGİ MOLA VE SEVGİLİSİ MUSTAFA AKSAKALLI
Oyuncu Ezgi Mola, ilk bölümü yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' adlı programa bir röportaj verdi. Demet Akalın'ın sorularını yanıtlayan Mola, üğün için yer baktıkları iddia edilen Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenme düşünceleri olduğunu ancak henüz yer kararlaştırma aşamasını geçmediklerini söyledi.
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