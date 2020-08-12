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Murat Boz ile Melis İşiten sevgili mi? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi paylaştı Murat ise...

Aslı Enver ile uzun bir ilişki yaşayan Murat Boz'un gönlünü Sefirin Kızı dizisinde rol alan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşine kaptırdığı iddia edildi. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Murat Boz'un eski sevgilisi Aslı Enver ile anılmış, ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Bu kez Aslı Enver'in eski sevgilisi Murat Boz ile Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İşte detaylar.

12.08.2020 16:44 - Son Güncelleme: 12.08.2020 16:49
Murat Boz ile Melis İşiten sevgili mi? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi paylaştı Murat ise...

Bir dönem Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu'nun tanışma aşamasında olduğu, ancak anlaşamadıkları için görüşmeyi kestiği öne sürülmüştü. Bu kez Aslı Enver'in eski sevgilisi Murat Boz ile Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

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Murat Boz ile Melis İşiten sevgili mi? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi paylaştı Murat ise...

Magazin gündemine bomba gibi düşen Murat Boz - Melis İşiten aşk haberinin detayları merak ediliyor. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Aslı Enver ile anılmış hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in adı Murat Boz ile anılıyor.

Murat Boz ile Melis İşiten sevgili mi? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi paylaştı Murat ise...

Murat Boz, Melis İşiten'i sosyal medya hesabından takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeye başladı.

Murat Boz ile Melis İşiten sevgili mi? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi paylaştı Murat ise...

Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı. Bu hamleler aşk dedikodularını beraberinde getirdi, çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.

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Murat Boz ile Melis İşiten sevgili mi? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi paylaştı Murat ise...

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