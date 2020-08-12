Murat Boz ile Melis İşiten sevgili mi? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi paylaştı Murat ise...

Magazin gündemine bomba gibi düşen Murat Boz - Melis İşiten aşk haberinin detayları merak ediliyor. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Aslı Enver ile anılmış hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Şimdi de Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in adı Murat Boz ile anılıyor.