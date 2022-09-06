Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ikinci kez hamile! İbo ile Güllüşah'ın sevimli küçük kızı dördüncü kez anneanne oluyor
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ikinci kez hamile! İbo ile Güllüşah'ın sevimli küçük kızı dördüncü kez anneanne oluyor... Ender - Gülşah Alkoçlar çiftinin küçük kızı Aslışah yeniden hamile. 2021 yılında Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah, 26 Eylül'de oğlu Cem'i dünyaya getirmişti. İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar, oğlunun yüzünü hiç göstermemiş yalnızca, 'Babama benziyor' diyerek ipucu vermişti. İkinci bebeğini bekleyen Aslışah'tan eşi Kaan ile birlikte hamilelik haberini doğrulayan ilk kare geldi. Peki, Aslışah Alkoçlar kaç aylık hamile? Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan Aslışah Alkoçlar'ın hamilelik haberine ait detayları kaleme aldı, işte merak edilen bilgiler...
06.09.2022 09:17 - Son Güncelleme: 06.09.2022 09:24
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ikinci kez hamile! İbo ile Güllüşah'ın sevimli küçük kızı dördüncü kez anneanne oluyor...