Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu kocaman oldu! Son halini görenler inanamadı 'Annesinin hık demiş burnundan düşmüş'
Son dönemde Rassan Khoshnaw ile evlilik haberleriyle gündemde Ebru Gündeş. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Ebru Gündeş'in en hassas noktası ise kızı Alara. 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına alan Ebru, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da yine de Alara bir şekilde kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin tıpatıp aynısı. Gündeş'in 11 yaşındaki kızı Alara'ya sosyal medyada, "annesinin hık demiş burnundan düşmüş..." yorumları yapıldı.
06.09.2022 09:08 - Son Güncelleme: 06.09.2022 09:08
Ebru Gündeş'in Iraklı zengin işadamı Rassan Khoshnaw aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Sonunda Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu gelmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ebru Gündeş'in bu pozu herkesi şoke ederken hakkında pek çok detay aranıyor.
Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor. Geçtiğimiz aylarda objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son hali ile annesine benzetildi. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukları.