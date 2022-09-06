Ebru Gündeş kızını sır gibi saklıyordu kocaman oldu! Son halini görenler inanamadı ’Annesinin hık demiş burnundan düşmüş’

Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor. Geçtiğimiz aylarda objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son hali ile annesine benzetildi. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukları.