Ata Demirer'in beyaz zambağı Arzu'ydu... Özge Özacar kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle Cannes'ı yıktı geçti görenler: "Kırmızı halı güzel görsün"
Ata Demirer'in beyaz zambağı Arzu'ydu... Özge Özacar kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle Cannes'ı yıktı geçti. Ata Demirer ile yıldızı parlayan Özge Özacar'ı görenler, "Kırmızı halı güzel görsün" , "Cannes'ı yıktın geçtin" yorumları yaptı. İşte Özge Özacar'ın kırmızı halıdaki elbise tercihi...
21.05.2023 13:29 - Son Güncelleme: 21.05.2023 13:29
Ata Demirer'in beyaz zambağı Arzu'ydu... Özge Özacar kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle Cannes'ı yıktı geçti görenler, "Kırmızı halı güzel görsün" yorumları yaptı.
Ata Demirer ile birlikte rol aldığı Bursa Bülbülü filminde Arzu karakterine hayat veren Özge Özacar Instagram paylaşımıyla gündemde.
Bu pozlar sonrası Özge Özacar'ın yaşı merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...