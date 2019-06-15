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Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Hülya Avşar, her aşkı, her lafı, her yaptığı ile uzun yıllardır magazin gündeminden düşmedi. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandıran Hülya Avşar, iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmış, Sadettin Saran daha sonra Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat bunlar Hülya Avşar'ın tek aşk maceraları değil. Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi...

15.06.2019 06:58 - Son Güncelleme: 15.06.2019 06:59
Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Hülya Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle yıllardır gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın adını herkes ilk olarak 1982 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında duymuştu. O gece güzellik kraliçesi seçilen Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi...

Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Seda Sayan-Sinan Engin

Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim? İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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