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Hülya Avşar'ın tacı neden alındı? İşte kurallara aykırı o fotoğraf ve dönemin Hülya Avşar skandalları...

Hülya Avşar'ın tacı neden alındı? Hülya Avşar, 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına... Aradan tam 37 yıl geçti. O gece kraliçe seçildi Avşar kızı... Eğer iki gün sonra daha önce evlenip boşandığı ortaya çıkıp da tacı elinden alınmasaydı belki de çoktan Türkiye'nin eski güzelleri arasında tarihin tozlu sayfalarında bir anı olarak kalacaktı. Hülya Avşar bu kadar zamandır oturduğu 'kraliçelik tahtından' hiç inmedi. Kimi zaman saltanatı sallansa da o hep kendini gündemde tutmayı bildi. Aşkları, skandalları, gafları... İşte magazin gündeminin gündemden düşmeyen ismi Hüya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan o fotoğraf...

27.12.2020 12:19 - Son Güncelleme: 27.12.2020 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





