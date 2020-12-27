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Hülya Avşar'ın tacı neden alındı? İşte kurallara aykırı o fotoğraf ve dönemin Hülya Avşar skandalları...
Hülya Avşar'ın tacı neden alındı? İşte kurallara aykırı o fotoğraf ve dönemin Hülya Avşar skandalları...
Hülya Avşar'ın tacı neden alındı? Hülya Avşar, 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına... Aradan tam 37 yıl geçti. O gece kraliçe seçildi Avşar kızı... Eğer iki gün sonra daha önce evlenip boşandığı ortaya çıkıp da tacı elinden alınmasaydı belki de çoktan Türkiye'nin eski güzelleri arasında tarihin tozlu sayfalarında bir anı olarak kalacaktı. Hülya Avşar bu kadar zamandır oturduğu 'kraliçelik tahtından' hiç inmedi. Kimi zaman saltanatı sallansa da o hep kendini gündemde tutmayı bildi. Aşkları, skandalları, gafları... İşte magazin gündeminin gündemden düşmeyen ismi Hüya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan o fotoğraf...
27.12.2020 12:19
- Son Güncelleme: 27.12.2020 12:19
Hülya Avşar'ın tacı neden alındı? İşte Hülya Avşar'ın gençliğinde tacının elinden alınmasına neden olan o fotoğraf... 1983 yılında Türkiye Güzeli seçilen Hülya Avşar'ın tacı, yarışma kurallarına aykırı nedenlerden dolayı elinden alınmıştı. Neler yaşandı o dönem ve sonrasında bir hatırlayalım...
Onun Türkiye'nin en güzel kadını seçildiği yıl dünyaya gelenler bugün artık birer yetişkin. Hülya Avşar bu kadar zamandır oturduğu 'kraliçelik tahtından' hiç inmedi. Kimi zaman saltanatı sallansa da o hep kendini gündemde tutmayı bildi.
Biz de sinema oyunculuğundan tiyatroya, müzik dünyasından iş kadınlığına el atmadığı alan kalmayan Avşar'ın magazin dünyasında yazdığı 'tarihe' bir göz atmak istedik. Aşkları, skandalları, gaflarıyla Avşar'ın gösteri dünyasının son 37 yılına düştüğü notlar...
Hülya Avşar adını herkes ilk olarak 1982 yılında bir gazetenin düzenlediği güzellik yarışmasında duydu.
O gece kraliçe seçildi Avşar.. Eğer iki gün sonra daha önce evlenip boşandığı ortaya çıkıp da tacı elinden alınmasaydı belki de çoktan Türkiye'nin eski güzelleri arasında tarihin tozlu sayfalarında bir anı olarak kalacaktı.