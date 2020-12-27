Coşkun Sabah yakalanınca... Kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepkiyle olay olmuştu!
Coşkun Sabah yakalanınca...Kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepkiyle olay olmuştu! Ses kaydı ortaya çıkan ve 'Bunda ne var?' diyerek tepki gösteren Coşkun Sabah, Etiler'de bir kadın arkadaşıyla kameralara yakalandı. Yanındaki kadın arkadaşıyla düet çalışması olduğunu söyleyen sanatçı, "Sakın yanlış bir şey yazmayın" diyerek, gazetecileri uyardı. Kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepkiyle olay yaratan sanatçı, 1997 yılında evlendiği Ceyda Okay ile 2017 yılında boşandı. Çalkantılı bir boşanma dönemi geçien Coşkun Sabah, eski eşiyle çocukları için sık sık bir araya geliyor. Bu zamana kadar kızlarını gözlerden uzak büyüten Coşkun Sabah'ın büyük kızı Roza sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri oldu. Şarkıcı Coşkun Sabah'ın verdiği bir röportajında kızının bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Ünlü müzisyen, kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "İspat edilsin, ses kaydını istiyorum" dedi, beklenen ses kaydı ortaya çıktı.
"Konular yargıda olduğu için konuşmuyorum" diyen Sabah'a, "Ses kayıtları çıkarsa bir milyon dolar vereceğim" sözleri hatırlatıldı.
Coşkun Sabah, "Başlık için demiştim, başlık var mı orada? 'Başlık benim değil' diyorum, ses kaydı benim. Duyan var mı başlığı? Coşkun Sabah'a bu yapılmaz, adalet yerini bulacaktır" dedi.
SES KAYITLARI ÇIKTI!
Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepki olay olmuştu! Ses kaydı ortaya çıktı. Coşkun Sabah, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına canlı bağlanarak, tepki çeken sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
"BUNDA NE VAR?"
Ünlü müzisyen, Posta gazetesi tarafından kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "İspat edilsin, ses kaydını istiyorum" dedi. Sunucu Hakan Ural'ın röportajın "Ben bir kez Diyarbakırlıyım. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üzerine düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer" cümlesini okuyarak bu sözleri sarf edip etmediğini sorması üzerine, "Ben bunları söyledim, bunda ne var?" ifadelerini kullandı.