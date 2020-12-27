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Coşkun Sabah yakalanınca... Kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepkiyle olay olmuştu!

Coşkun Sabah yakalanınca...Kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepkiyle olay olmuştu! Ses kaydı ortaya çıkan ve 'Bunda ne var?' diyerek tepki gösteren Coşkun Sabah, Etiler'de bir kadın arkadaşıyla kameralara yakalandı. Yanındaki kadın arkadaşıyla düet çalışması olduğunu söyleyen sanatçı, "Sakın yanlış bir şey yazmayın" diyerek, gazetecileri uyardı. Kızı Roza Sabah'ın bikinili pozlarına verdiği tepkiyle olay yaratan sanatçı, 1997 yılında evlendiği Ceyda Okay ile 2017 yılında boşandı. Çalkantılı bir boşanma dönemi geçien Coşkun Sabah, eski eşiyle çocukları için sık sık bir araya geliyor. Bu zamana kadar kızlarını gözlerden uzak büyüten Coşkun Sabah'ın büyük kızı Roza sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri oldu. Şarkıcı Coşkun Sabah'ın verdiği bir röportajında kızının bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Ünlü müzisyen, kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "İspat edilsin, ses kaydını istiyorum" dedi, beklenen ses kaydı ortaya çıktı.

27.12.2020 10:37 - Son Güncelleme: 27.12.2020 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





