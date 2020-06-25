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Aslı Enver'in eski eşi Birkan Sokullu cemiyete girdi! İşte Birkan Sokullu'nun yeni sevgilisi...

Aslı Enver Birkan Sokullu ile 2012-2015 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin ayrılığı o dönemlerde fikir ayrılığı olarak magazin gündeminde yer almıştı. Ardından Murat Boz ile uzun soluklu ilişki yaşayan Aslı Enver, aradığı aşkı bulamamış ve ardından şansını basketbolcu Kerem Tunçeri ile denemişti. Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarının ardından kendisini ilişki konularında geri plana çeken Aslı Enver'in aksine eski eşi Birkan Sokullu, hızlı aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Eda Gürkaynak ile sevgili olan Birkan Sokullu, önceki gün yeni aşkıyla Arnavutköy'de el ele görüntülendi.

25.06.2020 15:26 - Son Güncelleme: 25.06.2020 15:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





