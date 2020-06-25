Aslı Enver'in eski eşi Birkan Sokullu cemiyete girdi! İşte Birkan Sokullu'nun yeni sevgilisi...
Aslı Enver Birkan Sokullu ile 2012-2015 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin ayrılığı o dönemlerde fikir ayrılığı olarak magazin gündeminde yer almıştı. Ardından Murat Boz ile uzun soluklu ilişki yaşayan Aslı Enver, aradığı aşkı bulamamış ve ardından şansını basketbolcu Kerem Tunçeri ile denemişti. Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarının ardından kendisini ilişki konularında geri plana çeken Aslı Enver'in aksine eski eşi Birkan Sokullu, hızlı aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Eda Gürkaynak ile sevgili olan Birkan Sokullu, önceki gün yeni aşkıyla Arnavutköy'de el ele görüntülendi.
Kalabalık sahil yerine yürüyüş için daha sakin yerleri seçen Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın el ele yürüyüş yapması dikkatlerden kaçmadı. Birkan Sokullu gazetecilere "Bugün çok güzel bir gün geçiriyoruz, her şey çok güzel" diyerek yürüyüşe devam etti.
İşte ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri...