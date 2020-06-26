Haberler Galeri Magazin Hercai'nin Gönül Aslanbey'i Oya Unustası'nın bu hali görenleri şoke etti! 41 kere maşallah

Hercai'nin Gönül Aslanbey'i Oya Unustası'nın bu hali görenleri şoke etti! 41 kere maşallah

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri altüst eden Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren 32 yaşında güzel oyuncu Oya Unustası, paylaşımlarıyla da sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşayan Oya Unustası, duru güzelliği ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Oya Unustası hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun çocukluk fotoğraflarıyla karşılaştı ve bir kez daha hayran oldu. İşte başta Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası olmak üzere ünlülerin sevimli mi sevimli çocukluk fotoğrafları.

26.06.2020 10:02 - Son Güncelleme: 26.06.2020 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





