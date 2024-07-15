Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses'in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 39 yaşında...

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi "Küçük İbo". Henüz küçücük yaşta İbrahim Tatlıses'in Urfa konserinde sahneye çıkıp sergilediği performansla Türkiye'nin tanıdığı bir sima haline gelmişti. Şimdi ise yıllar sonra bambaşka biri olarak karşımıza çıkıyor. Halil İbrahim Küçük, yani bildiğimiz adıyla Küçük İbo, o günlerden bu yana oldukça değişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Küçük İbo'nun son hali görenleri şaşırtıyor. Artık genç bir yetişkin olan Küçük İbo'nun değişimi dikkatlerden kaçmıyor.
Hülya Avşar'ın kucağına oturarak hafızalara kazınan, İbrahim Tatlıses'in varisi olarak gösterilen o minik çocuk, şimdi 37 yaşında bir yetişkin.
Asıl adı İbrahim Halil Küçük olan ve 1984 Urfa doğumlu olan Küçük İbo, henüz 12 yaşındayken çıkardığı albümle fırtınalar estirmişti. Yanık sesi ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgisini kazanan Küçük İbo, şimdilerde eski popülaritesinden uzak olsa da müzikten kopmamış.
Sahnelere geri dönen ve yeniden adından söz ettiren Küçük İbo, yıllar sonra yaptığı bir itirafla herkesi şaşırttı. Çocuk yaşta şöhretin zorluklarına değinen Küçük İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım. Keşke o dönemde biraz çocuk olabilseydim." sözleriyle dikkat çekti.