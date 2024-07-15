Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses'in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 39 yaşında...

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi "Küçük İbo". Henüz küçücük yaşta İbrahim Tatlıses'in Urfa konserinde sahneye çıkıp sergilediği performansla Türkiye'nin tanıdığı bir sima haline gelmişti. Şimdi ise yıllar sonra bambaşka biri olarak karşımıza çıkıyor. Halil İbrahim Küçük, yani bildiğimiz adıyla Küçük İbo, o günlerden bu yana oldukça değişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Küçük İbo'nun son hali görenleri şaşırtıyor. Artık genç bir yetişkin olan Küçük İbo'nun değişimi dikkatlerden kaçmıyor.