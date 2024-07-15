Kılıbık Erol bakın çıka çıka kim çıktı! Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlu rolündeydi... Meğer Yeşilcam güzelinin kardeşiymiş

Türk sinemasının usta oyuncularından Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Kılıbık, izleyicilere kahkaha dolu bir yolculuk sunmuştu.

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KILIBIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk babası olan Kamil, borç harç içinde yaşayan ve kirada oturduğu evin sahibi ile sürekli sorunlar yaşayan orta halli bir vatandaştır. Aynı zamanda kılıbık biri olan Kamil, karısının aşırı masrafları ve bitmeyen istekleri yüzünden hayatından bezmiştir.