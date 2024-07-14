15 günde 22 kilo veren Hakan Ural'ın sır diyeti! Sibel Can'ın ilk eşiydi 47'lik sunucu bakın hangi metotla erimiş! '1 çay kaşığı sirke...'

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Hakan Ural'ın son günlerdeki fit görünümü magazin gündemine oturdu. Bu değişimin sırrı, meğerse Ural'ın uyguladığı "mucize diyet"te saklıymış! Ural'ın 15 günde tam 22 kilo vermesini sağladığı iddia edilen bu diyetin detayları belli oldu. Peki, Hakan Ural'ı adeta eriten bu diyet listesinde neler var? Ve daha önemlisi, bu diyet gerçekten sağlıklı mı? İşte merak edilenler...