15 günde 22 kilo veren Hakan Ural'ın sır diyeti! Sibel Can'ın ilk eşiydi 47'lik sunucu bakın hangi metotla erimiş! '1 çay kaşığı sirke...'

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Hakan Ural'ın son günlerdeki fit görünümü magazin gündemine oturdu. Bu değişimin sırrı, meğerse Ural'ın uyguladığı "mucize diyet"te saklıymış! Ural'ın 15 günde tam 22 kilo vermesini sağladığı iddia edilen bu diyetin detayları belli oldu. Peki, Hakan Ural'ı adeta eriten bu diyet listesinde neler var? Ve daha önemlisi, bu diyet gerçekten sağlıklı mı? İşte merak edilenler...
Sabah ekranlarının sevilen yüzü Hakan Ural, adeta eriyor! Ural'ın bu hızlı değişimini fark eden Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, konuyu hemen bugünkü köşesine taşıdı. "Hakan Ural'ın mucize diyeti" başlıklı yazısında Aytuğ, Ural'ın sadece 15 günde 22 kilo verdiği iddia edilen diyet listesini tüm detaylarıyla paylaştı. Peki, Ural'ın bu şaşırtıcı kilo kaybının ardındaki sır gerçekten bir "mucize" mi, yoksa tartışmalı bir diyet programı mı?
İşte Yüksel Aytuğ'un Hakan Ural'ın diyet programı hakkında yazmış olduğu köşe yazısı;
Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu sevgili Hakan Ural'ı her sabah keyifle izlediğim için değişikliği fark etmiştim.