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Haberler Magazin Bir bu eksikti! Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan'ın gelin adayı Solmaz Çiros bakın neye soyundu! Son haliyle dillerden düşmemişti

Bir bu eksikti! Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan'ın gelin adayı Solmaz Çiros bakın neye soyundu! Son haliyle dillerden düşmemişti

Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla birlikte şöhrete kavuşan ardından bir dizi projesiyle de izleyici karşısına çıkan Solmaz Çiros şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Düğünlerde sahne de alan Solmaz Çiros bu kez müzik sektörüne el attı. Bakın Solmaz'ın yeni işi ne.

14.06.2023 11:37 - Son Güncelleme: 14.06.2023 11:59
Bir bu eksikti! Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz Çiros bakın neye soyundu! Son haliyle dillerden düşmemişti

Seda Sayan'ın programıyla ünlü olan, son dönemde gerek aldığı kilolarla gerekse sınırları aştığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Solmaz Çiros bakın bu kez neye soyundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir bu eksikti! Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz Çiros bakın neye soyundu! Son haliyle dillerden düşmemişti

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.

Bir bu eksikti! Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz Çiros bakın neye soyundu! Son haliyle dillerden düşmemişti

Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Şimdilerde düğünlerde sahne alıyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Bir bu eksikti! Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz Çiros bakın neye soyundu! Son haliyle dillerden düşmemişti

Bir süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan Çiros, özellikle yaptığı dans paylaşımlarıyla devamlı sosyal medyanın gündemine geliyor.

Bir bu eksikti! Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz Çiros bakın neye soyundu! Son haliyle dillerden düşmemişti

Daha önce de bir albüm çıkaran Solmaz Çiros bir kez daha şarkıcılığa soyundu.

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